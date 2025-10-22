У Полтаві судили серійного мінера — яке покарання суду отримав

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Полтаві винесли вирок мешканцю Харкова за серію неправдивих повідомлень про замінування державних установ. Примітно, що він був на іспитовому терміні під час повторного порушення закону.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Слідством встановлено, що чоловік систематично телефонував на екстрені номери "112" та "102", поширюючи неправдиві повідомлення про начебто підготовку вибухів. Цільовими об'єктами його неправдивих повідомлень стали будівля Верховної Ради України та Полтавське районне управління поліції.

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину та уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.

Рішення суду

Суд вирішив, що обвинувачений має виплатити 12 тисяч гривень витрат на проведення експертиз. Крім того, йому було призначено покарання ув п'ять років позбавлення волі.

