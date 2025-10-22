Відео
Харків'янин "намінував" ВР та поліцію на строк — яке рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 03:32
Оновлено: 03:06
У Полтаві судили серійного мінера — яке покарання суду отримав
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Полтаві винесли вирок мешканцю Харкова за серію неправдивих повідомлень про замінування державних установ. Примітно, що він був на іспитовому терміні під час повторного порушення закону.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Слідством встановлено, що чоловік систематично телефонував на екстрені номери "112" та "102", поширюючи неправдиві повідомлення про начебто підготовку вибухів. Цільовими об'єктами його неправдивих повідомлень стали будівля Верховної Ради України та Полтавське районне управління поліції.

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину та уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.

Рішення суду

Суд вирішив, що обвинувачений має виплатити 12 тисяч гривень витрат на проведення експертиз. Крім того, йому було призначено покарання ув п'ять років позбавлення волі. 

Раніше повідомлялось, що в Одесі судили бійця ЗСУ, який не тільки скоїв СЗЧ, але й кинув у поліціянтів міну. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок колаборанту. Чоловік, який підтримував агресію РФ і повідомляв окупантам про позиції українських військових.

суд Харків мінування Полтава судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
