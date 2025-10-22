Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Харьковчанин "наминировал" ВР и полицию на срок — решение суда

Харьковчанин "наминировал" ВР и полицию на срок — решение суда

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 03:32
обновлено: 03:06
В Полтаве судили серийного минера — какое наказание суд получил
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Полтаве вынесли приговор жителю Харькова за серию ложных сообщений о минировании государственных учреждений. Примечательно, что он был на испытательном сроке во время повторного нарушения закона.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Следствием установлено, что мужчина систематически звонил на экстренные номера "112" и "102", распространяя ложные сообщения о якобы подготовке взрывов. Целевыми объектами его ложных сообщений стали здание Верховной Рады Украины и Полтавское районное управление полиции.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и заключил соглашение с прокурором о признании виновности.

Решение суда

Суд решил, что обвиняемый должен выплатить 12 тысяч гривен расходов на проведение экспертиз. Кроме того, ему было назначено наказание в пять лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одессе судили бойца ВСУ, который не только совершил СЗЧ, но и бросил в полицейских мину. За совершенное его привлекли к уголовной ответственности.

Напомним, в Харькове вынесли приговор коллаборационисту. Мужчина, который поддерживал агрессию РФ и сообщал оккупантам о позициях украинских военных.

суд Харьков минирование Полтава судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации