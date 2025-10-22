В Полтаве судили серийного минера — какое наказание суд получил

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Полтаве вынесли приговор жителю Харькова за серию ложных сообщений о минировании государственных учреждений. Примечательно, что он был на испытательном сроке во время повторного нарушения закона.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Следствием установлено, что мужчина систематически звонил на экстренные номера "112" и "102", распространяя ложные сообщения о якобы подготовке взрывов. Целевыми объектами его ложных сообщений стали здание Верховной Рады Украины и Полтавское районное управление полиции.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и заключил соглашение с прокурором о признании виновности.

Решение суда

Суд решил, что обвиняемый должен выплатить 12 тысяч гривен расходов на проведение экспертиз. Кроме того, ему было назначено наказание в пять лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одессе судили бойца ВСУ, который не только совершил СЗЧ, но и бросил в полицейских мину. За совершенное его привлекли к уголовной ответственности.

Напомним, в Харькове вынесли приговор коллаборационисту. Мужчина, который поддерживал агрессию РФ и сообщал оккупантам о позициях украинских военных.