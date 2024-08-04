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Харків'янин отримав повістку, а потім відмовився служити — як його долю вирішив суд

4 серпня 2024 07:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Суд ув'язнив харків'янина на три роки через те, що він отримав повістку, але відмовився йти служити
Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Суд Харкова визнав винним чоловіка, що отримав повістку, але потім відмовився служити в армії написавши відповідну заяву. Харків'янина засудили на три роки позбавлення волі.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд з'ясував, що чоловік після отримання повістки вдало пройшов медкомісію. Лікарі визнали його цілком придатним до служби в Збройних силах України. Хоча у чоловіка встановлено діагноз "міопія" слабкого ступеня, проте таке захворювання не звільняє від мобілізації.

У ТЦК після медкомісії йому видали повістку на службу у визначеній військовій частині. Проте харків'янин відмовився служити про що на місці написав відповідну заяву.

Сам він пояснив на суді, що вважає себе непридатним до служби, також він єдиний син у хворих батьків, яких треба забезпечувати. 

Що вирішив суд

Суд визнав харків'янина винним за статтею 336 ККУ і засудив його до 3 років позбавлення волі. Сам чоловік лише частково визнав свою вину.

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