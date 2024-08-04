Суд заключил в тюрьму харьковчанина на три года из-за того, что он получил повестку, но отказался идти служить

Проверка документов у военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

Суд Харькова признал виновным мужчину, получившего повестку, но затем отказавшегося служить в армии. Он написал соответствующее заявление. Харьковчанин был приговорен к трем годам лишения свободы.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд выяснил, что мужчина после получения повестки успешно прошел медкомиссию. Врачи сочли его вполне пригодным к службе в Вооруженных силах Украины. Хотя у мужчины установлен диагноз "миопия" слабой степени, однако такое заболевание не освобождает от мобилизации.

В ТЦК после медкомиссии ему выдали повестку на службу в определенной воинской части. Однако харьковчанин отказался служить о чем на месте написал соответствующее заявление.

Сам он объяснил на суде, что считает себя непригодным к службе, также он единственный сын у больных родителей, которых нужно обеспечивать.

Что решил суд

Суд признал харьковчанина виновным по статье 336 УКУ и приговорил его к 3 годам лишения свободы. Сам мужчина лишь отчасти признал свою вину.