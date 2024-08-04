У Харкові жінка лопатою вдарила чоловіка через ревнощі — що вирішив суд

Суддя зачитує ухвалу суду. Фото: УНІАН

У Харкові жінка через ревнощі лопатою побила свого колишнього співмешканця. Чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно із матеріалами суду, інцидент стався 1 липня, коли чоловік прийшов до жінки додому. Між ними виник конфлікт на ґрунті ревнощів.

Під час сварки жінка взяла штикову лопату та вдарила чоловіка по голові, удар прийшовся у потиличну зону, від чого чоловік впав на землю, вдарився правим стегном та відчув сильний біль. На цьому жінка не зупинилася і вдарила свого колишнього співмешканця ще раз по голові.

Судово-медичний експерт кваліфікував завдані тілесні ушкодження як легкі.

"За ступенем тяжкості забиті рани, враховуючи їх звичайний клінічний перебіг, належать до легких тілесних ушкоджень, що спричинили за собою короткочасний розлад здоров'я тривалістю шість днів", — йдеться у висновку експерта.

На суді жінка визнала свою винуватість.

Рішення суду

Під час ухвалення рішення, суд взяв до уваги визнання жінкою провини.

Їй було призначено покарання у вигляді штрафу у 1700 гривень.

Також суд зобов'язав поліцію повернути жінці лопату, яку вона використала для нападу на свого колишнього співмешканця.