У Харкові чоловік напав на свого сусіда через собак — що вирішив суд

Поліцейські приїхали на виклик. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Харкові чоловік побив сусіда дерев'яною палицею під час конфлікту, який виник через його собак. Нападника визнали винним та призначили штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на порталі Опендатабот.

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Деталі справи

У вересні поточного року чоловік, перебуваючи на вулиці біля будинку, побачив сусідських собак, які були без нагляду, і взяв до рук дерев'яну палицю.

Сусід побачив обвинуваченого та наблизився до нього, внаслідок чого між чоловіками виник конфлікт. Причиною стало те, що собаки перебували того дня на вулиці без нагляду.

Згодом обвинувачений умисно завдавав удар дерев'яною палкою у періорбітальну зону праворуч та один удар кулаком у ліву щелепу власника собак.

У вироку зазначається, що чоловік умисно спричинив потерпілому, згідно з висновком судово-медичної експертизи від 11 жовтня 2024 року, тілесні ушкодження у вигляді: поверхневої забійної рани та синців на голові, які могли виникнути від ударної дії тупих твердих предметів та за ступенем тяжкості відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Нападник беззаперечно визнав свою вину у вчиненні злочину.

Рішення суду

Розглянувши деталі справи, суд визнав чоловіка винуватим та призначив йому покарання у вигляді штрафу на користь держави у розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Нагадаємо, у Києві чоловік вкрав з відділення "Нової пошти" iPhone, а потім ще й пограбував ломбард. Суд вирішив покарати злочинця тюремним ув'язненням.

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