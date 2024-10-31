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У Харкові чоловік під час сварки побив співмешканку

31 жовтня 2024 16:45
Євгенія Брюховецька - редактор
У Харкові жінка заявила про побиття співмешканцем
Поліція. Ілюстративне фото: Район
Євгенія Брюховецька - редактор

У Салтівському районі Харкова чоловік побив співмешканку. Вона заявила в поліцію, там відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомила поліція Харківської області у Telegram у четвер, 31 жовтня.

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За словами 46-річної постраждалої, під час сварки зі співмешканцем той поводив себе агресивно, нецензурно висловлювався у її бік та завдав тілесних ушкоджень. Після цього чоловік покинув квартиру.

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Прийом заяви від жінки. Фото: Нацполіція

Правоохоронці відкрили провадження стосовно 31-річного зловмисника. Його підозрюють в умисному завданні тілесного ушкодження середньої тяжкості.

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Скриншот допису поліції 

Нагадаємо, у Харківській області затримали 17-річного хлопця, який зґвалтував 15-річну подругу та намагався її вбити.

А у Львові дівчина під час сварки зі своїм знайомим вдарила його ножем кілька десятків разів, від чого він помер.

побиття Харків поліція бійка домашнє насильство чоловіки

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