У Харкові жінка заявила про побиття співмешканцем

Поліція. Ілюстративне фото: Район

У Салтівському районі Харкова чоловік побив співмешканку. Вона заявила в поліцію, там відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомила поліція Харківської області у Telegram у четвер, 31 жовтня.

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За словами 46-річної постраждалої, під час сварки зі співмешканцем той поводив себе агресивно, нецензурно висловлювався у її бік та завдав тілесних ушкоджень. Після цього чоловік покинув квартиру.

Прийом заяви від жінки. Фото: Нацполіція

Правоохоронці відкрили провадження стосовно 31-річного зловмисника. Його підозрюють в умисному завданні тілесного ушкодження середньої тяжкості.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Харківській області затримали 17-річного хлопця, який зґвалтував 15-річну подругу та намагався її вбити.

А у Львові дівчина під час сварки зі своїм знайомим вдарила його ножем кілька десятків разів, від чого він помер.