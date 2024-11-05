В Харькове мужчина напал на своего соседа из-за собак — что решил суд

Полицейские приехали на вызов. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Харькове мужчина избил соседа деревянной палкой во время конфликта, возникшего из-за его собак. Нападающего признали виновным и назначили штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на портале Опендатабот.

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Детали дела

В сентябре текущего года мужчина, находясь на улице возле дома, увидел соседских собак, которые были без присмотра, и взял в руки деревянную палку.

Сосед увидел обвиняемого и приблизился к нему, в результате между мужчинами возник конфликт. Причиной стало то, что собаки находились в тот день на улице без присмотра.

Впоследствии обвиняемый умышленно наносил удар деревянной палкой в периорбитальную зону справа и один удар кулаком в левую челюсть владельца собак.

В приговоре отмечается, что мужчина умышленно причинил потерпевшему, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 11 октября 2024 года, телесные повреждения в виде поверхностной убойной раны и синяков на голове, которые могли возникнуть от ударного действия тупых твердых предметов и по степени тяжести относятся к легким телесным повреждениям.

Нападающий беспрекословно признал свою вину в совершении преступления.

Решение суда

Рассмотрев детали дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в пользу государства в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

Напомним, в Киеве мужчина украл из отделения "Новой почты" iPhone, а затем еще и ограбил ломбард. Суд решил наказать преступника тюремным заключением.

Ранее мы писали о том, что в Запорожье в одном из супермаркетов у мужчины похитили барсетку с деньгами и документами. Суд решил наказать преступника.