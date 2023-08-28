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Харків'янин сів в тюрьму за крадіжки у період воєнного стану

28 серпня 2023 13:04
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Харків'янин сів в тюрьму за крадіжки у період воєнного стану
Чоловічі руки в кайданках. Ілюстративне фото: pxhere.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Прокурори довели вину харків’янина, який систематично вчиняв крадіжки. Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

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Матеріали справи

Прокурори довели, що під час дії воєнного стану раніше судимий житель Харкова вчинив ряд злочинів. Чоловік забезпечував себе шляхом вчинення крадіжок. Він проникав до приміщень супермаркетів, торгових кіосків, відкуди вивозив продукти харчування, дрібну побутову техніку та інші товари.

"Однак тільки магазинами поле діяльності зловмисника не обмежувалось — від його дій також потерпали власники автомобілів. Чоловік зламував замки припаркованих автівок і викрадав майно, яке знаходилось всередині", — розповідають правоохоронці. 

Крім того, встановлено, що чоловік придбав і зберігав метадон для особистого вживання.

Зловмисника було викрито у лютому 2023 року. Під час судового розгляду харків’янин визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. 

Нагадаємо, що в Одесі винесли вирок колишній ревізорці. Співробітниця Держаудитслужби була затримана під час отримання хабаря за свої послуги.

Також ми писали про те, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного чоловіка, який примушував людей тяжко працювати без оплати. За даними правоохоронців, власник одного з фермерських господарств, розташованих на території Харківської області, займався трудовою експлуатацією людей.

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