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Не платив за роботу: на Харківщині судитимуть власника фермерського господарства

24 серпня 2023 12:27
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Не платив за роботу: на Харківщині судитимуть власника фермерського господарства
Умови, в яких мешкали постраждалі. Фото: Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного чоловіка, який примушував людей тяжко працювати без оплати. За даними правоохоронців, власник одного з фермерських господарств, розташованих на території Сахновщинського району, займався трудовою експлуатацією людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

Як розповідають у прокуратурі, чоловіків підшукував на території Харківської та Дніпропетровської областей осіб з числа соціально незахищених верств населення, які перебували в скрутному матеріальному становищі. Після обіцянок про високу зарплатню, триразове харчування і гідні умови праці власник по прибуттю на ферму забирав їхні документи та мобільні телефони.

Обіцянки про нормований робочий день і гідні умови також не виконувалися — потерпілі жили в нездорових умовах, важко працювали та не отримували зарплату. 

"Власник господарства примушував їх виконувати сільськогосподарські роботи просто за продукти харчування, яких не вистачало для мінімальних потреб людини і тим більше для важкої праці", — розповідають правоохоронці. 

Наразі вже зафіксовано 15 постраждалих осіб від цього горе-роботодавця. 

Харківською обласною прокуратурою складено та надіслано до суду позовний акт проти 57-річного чоловіка за фактом вербування, переміщення людини, з використанням обману та її уразливого стану, з метою трудової експлуатації, вчиненого повторно (ч. 1, 2 ст. 149 КК України). Розгляд справи відбудеться в Сахновщинському районному суді Харківської області. Йому загрожує від 3 до 8 років тюрьми. 

Нагадаємо, що прокуратура направила до суду обвинувальні акти стосовно двох мешканців Харківської області за фактом колабораційної діяльності. Один з них погодився працевлаштуватись до створеної російськими загарбниками "Куп'янської залізниці", другий — працював "помічником" керівника управління при окупантах.

Також ми писали про те, що у Харкові держслужбовець вимагав 39 тис. грн за оформлення документів на будинок. Правоохоронці викрили чоловіка при отриманні грошей. 

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