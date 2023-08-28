Харьковчанин сел в тюрьму за кражи в период военного положения
Прокуроры доказали вину харьковчанина, систематически совершавшего кражи. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Материалы дела
Прокуроры доказали, что во время действия военного положения ранее судимый житель Харькова совершил ряд преступлений. Мужчина обеспечивал себя путем совершения краж. Он проникал в супермаркеты, торговые киоски, откуда вывозил продукты питания, мелкую бытовую технику и другие товары.
"Однако только магазинами поле деятельности злоумышленника не ограничивалось — от его действий также страдали владельцы автомобилей. Мужчина взламывал замки припаркованных автомобилей и похищал находившееся внутри имущество", — рассказывают правоохранители.
Кроме того, установлено, что мужчина приобрел и хранил метадон для личного употребления.
Злоумышленник был разоблачен в феврале 2023 года. В ходе судебного разбирательства харьковчанин признал свою вину.
Обвинительный приговор вынес Червонозаводский районный суд Харькова.
Напомним, что в Одессе вынесли приговор экс-ревизору. Сотрудница Госаудитслужбы была задержана при получении взятки за свои услуги.
Также мы писали о том, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 57-летнего мужчины, который заставлял людей тяжело работать без оплаты. По данным правоохранителей, владелец одного из фермерских хозяйств, расположенных на территории Харьковской области, занимался трудовой эксплуатацией людей.