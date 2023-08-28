Харьковчанин сел в тюрьму за кражи в период военного положения

Мужские руки в наручниках. Иллюстративное фото: pxhere.com

Прокуроры доказали вину харьковчанина, систематически совершавшего кражи. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы дела

Прокуроры доказали, что во время действия военного положения ранее судимый житель Харькова совершил ряд преступлений. Мужчина обеспечивал себя путем совершения краж. Он проникал в супермаркеты, торговые киоски, откуда вывозил продукты питания, мелкую бытовую технику и другие товары.

"Однако только магазинами поле деятельности злоумышленника не ограничивалось — от его действий также страдали владельцы автомобилей. Мужчина взламывал замки припаркованных автомобилей и похищал находившееся внутри имущество", — рассказывают правоохранители.

Кроме того, установлено, что мужчина приобрел и хранил метадон для личного употребления.

Злоумышленник был разоблачен в феврале 2023 года. В ходе судебного разбирательства харьковчанин признал свою вину.

Обвинительный приговор вынес Червонозаводский районный суд Харькова.

Напомним, что в Одессе вынесли приговор экс-ревизору. Сотрудница Госаудитслужбы была задержана при получении взятки за свои услуги.

Также мы писали о том, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 57-летнего мужчины, который заставлял людей тяжело работать без оплаты. По данным правоохранителей, владелец одного из фермерских хозяйств, расположенных на территории Харьковской области, занимался трудовой эксплуатацией людей.