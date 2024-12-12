У Харкові засудили чоловіка до п'яти років за викрадення велосипеда

Велосипед біля магазину. Фото ілюстративне: УНІАН

У Харкові суд ухвалив вирок чоловіку, який викрав велосипед біля супермаркету, помилково сприйнявши його за транспорт свого друга. Попри те, що він згодом повернув велосипед власнику, суд призначив йому п'ять років позбавлення волі. Відповідний вирок виніс Київський районний суд 6 грудня.

Про це йдеться у вироку Київського районного суду Харкова, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Як встановило слідство, інцидент стався у червні цього року. Чоловік узяв припаркований біля магазину велосипед вартістю 5780 гривень. Коли власник транспорту помітив зникнення, він викликав поліцію.

На суді обвинувачений заперечив свій намір викрадення, заявивши, що сплутав велосипед із транспортом друга.

За його словами, він хотів пожартувати, проїхавши на велосипеді навколо кварталу, але випадково пошкодив автомобіль військового. Через конфлікт із власником авто, який вирішили без залучення поліції, чоловік не встиг повернутися до магазину до приїзду правоохоронців.

Чоловік пояснив, що злякався, але згодом повернувся до супермаркету та повідомив власника велосипеда про намір повернути його. Власник підтвердив ці слова, зазначивши, що залишив велосипед без засобів захисту, бо планував ненадовго зайти до магазину. За його словами, він не має претензій до обвинуваченого, оскільки велосипед було повернено.

Попри це, суд врахував, що обвинувачений із 1999 по 2021 рік вісім разів притягувався до кримінальної відповідальності, і визнав його винним. За рішенням суду чоловіку призначено п'ять років ув'язнення.

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який спалив автівку військовослужбовиці. А у Івано-Франківську судили двох чоловіків, які побили військового.