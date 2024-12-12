В Харькове приговорили мужчину к пяти годам за похищение велосипеда

Велосипед возле магазина. Фото иллюстративное: УНИАН

В Харькове суд вынес приговор мужчине, который угнал велосипед возле супермаркета, ошибочно восприняв его за транспорт своего друга. Несмотря на то, что он вернул велосипед владельцу, суд назначил ему пять лет лишения свободы. Соответствующее приговор вынес Киевский районный суд 6 декабря.

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Как установило следствие, инцидент произошел в июне этого года. Муж взял припаркованный возле магазина велосипед стоимостью 5780 гривен. Когда владелец транспорта заметил пропажу, он вызвал полицию.

На суде обвиняемый отрицал свое намерение похищения, заявив, что спутал велосипед с транспортом друга.

По его словам, он хотел подшутить, проехав на велосипеде вокруг квартала, но случайно повредил автомобиль военного. Из-за конфликта с автовладельцем, который разрешили без привлечения полиции, мужчина не успел вернуться в магазин до приезда правоохранителей.

Мужчина объяснил, что испугался, но впоследствии вернулся в супермаркет и сообщил владельцу велосипеда о намерении вернуть его. Владелец подтвердил эти слова, отметив, что оставил велосипед без средств защиты, потому что планировал ненадолго зайти в магазин. По его словам, у него нет претензий к обвиняемому, поскольку велосипед был возвращен.

Несмотря на это, суд учел, что обвиняемый с 1999 по 2021 год восемь раз привлекался к уголовной ответственности и признал его виновным. По решению суда мужчине назначены пять лет заключения.

Напомним, в Харькове судили мужчину, который сжег машину военнослужащей. А в Ивано-Франковске судили двух мужчин, избивших военного.