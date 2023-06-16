Харків'янин знайшов свого собаку, який зник понад рік тому

Собаки в приватному притулку на деокупованій території в селі Руські Тишки Харківської області. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Пес Рафаель майже рік прожив у Харківському міському притулку для бездомних тварин, після того як втік від госпадарів напочатку повномасштабної війни. Але цього тижня його знайшли та він повернувся до себе додому

Про це повідомляє КП "Центр поводження з тваринами".

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Історія Рафаеля

Весною 2022 року, коли місто переживало постійні обстріли та вибухи, цуценя-підліток на прізвисько Рафаель перескочив через паркан свого будинку та зник у невідомому напрямку. Пес ймовірно злякався та чкурнув туди, де йому здавалося буде безпечно.

"Власники одразу почали розшукувати собаку, та все було марно", — розповідають у притулку історію собаки.

Невідомо, де саме гуляв Рафаель протягом літа та осені. В листопады 2022 року він потрапив до Харківського міського притулку для бездомних тварин. Тут йому були надані необхідні медичні процедури, вакцинації та нове ім'я - Тайгер. Кілька разів собаку хотіли взяти любителі тварин, але щоразу вони змінювали рішення на користь інших. Власники Рафаеля вели пошуки в інтернеті та по притулках. Але за рік пес трохи підріс і змінився.

"У людей були фото собаки, але не забувайте…що за рік пес виріс! Ідентифікувати собаку вдалося по плямам на животі, плюс поведінка Тайгера-Рафаеля змінилася в присутності його справжніх господарів", — згадують комунальники.

Пес Рафаель разом зі своїми господарями. Фото: КП "Центр поводження з тваринами" / Facebook

У притулку розповыдають, що зустріч власників з Тайгером-Рафаелем стала справжнім емоційним подією. Ця історія є великим доказом того, наскільки сильний може бути зв'язок між людьми та їхніми улюбленими тваринами. Тепер Тайгер повертається до свого дому, де його власники з нетерпінням очікують.

Що робити, якщо ваша собака втекла?

повідомте про зникнення собаки своїм сусідам, друзям і місцевим жителям, залиште їм свої контакти;

﻿﻿зверніться до притулків і ветеринарних клінік, залиште їм опис собаки і свої контакти;

﻿﻿поширюйте оголошення про зникнення собаки з фотографією та описом на вулицях і в соцмережах;

﻿﻿повідомте про зникнення собаки в поліцію;

﻿﻿перевірте місця, де міг сховатися собака: парки, ліси та будь-які інші місця;

﻿﻿зверніться до профільних громадських організацій.

Також можна звернутися до КП "Центр поводження з тваринами". Залишити інформацію про те, що трапилося на сайті, заповнивши форму заявки.

"Наша мета допомогти харків'янам, власникам домашніх вихованців, швидше повернути свого улюбленця додому, скоординувавши тих, хто втратив і тих, хто знайшов або побачив загублену тварину на вулиці", — пишуть на сайті притулку.

Нагадаємо, що Одеські зооволонтери врятували сотні тварин з Херсонщини. Крім того, одесити дуже швидко забирають котів та собак з центрів адопції.

Також ми розповідали про те, як харків’яни рятували домашніх тварин від війни.