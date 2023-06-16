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Харьковчанин нашел свою собаку, которая пропала более года назад

16 июня 2023 17:59
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Харьковчанин нашел свою собаку, которая пропала более года назад
Собаки в частном приюте на деоккупированной территории в селе Русские Тишки Харьковской области. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Пес Рафаэль почти год прожил в Харьковском городском приюте для бездомных животных, после того как сбежал от хозяев в начале полномасштабной войны. Но на этой неделе его нашли и он вернулся к себе домой

Об этом сообщает КП "Центр обращения с животными".

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История Рафаэля

Весной 2022 года, когда город переживал постоянные обстрелы и взрывы, щенок-подросток по прозвищу Рафаэль перепрыгнул через забор своего дома и скрылся в неизвестном направлении. Пес вероятно испугался и бросился туда, где ему казалось будет безопасно.

"Владельцы сразу начали разыскивать собаку, но все было бесполезно", — рассказывают в приюте историю собаки.

Неизвестно, где гулял Рафаэль в течение лета и осени. В ноябре 2022 года он попал в Харьковское городское убежище для бездомных животных. Здесь ему были предоставлены необходимые медицинские процедуры, вакцинации и новое имя – Тайгер. Несколько раз собаку хотели взять любители животных, но каждый раз они меняли решение в пользу других. Владельцы Рафаэля вели поиск в интернете и по приютам. Но через год пес немного подрос и изменился.

"У людей были фото собаки, но не забывайте…что через год собака выросла! Идентифицировать собаку удалось по пятнам на животе, плюс поведение Тайгера-Рафаэля изменилось в присутствии его настоящих хозяев", — вспоминают коммунальщики.

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Пес Рафаэль вместе со своими хозяевами. Фото: КП "Центр обращения с животными" / Facebook

В приюте рассказывают, что встреча владельцев с Тайгером-Рафаэлем стала подлинным эмоциональным событием. Эта история является большим доказательством того, насколько сильна связь между людьми и их любимыми животными. Теперь Тайгер возвращается в свой дом, где его владельцы с нетерпением ждут.

Что делать, если ваша собака сбежала?

  • сообщите об исчезновении собаки своим соседям, друзьям и местным жителям, оставьте им свои контакты;
  • ﻿﻿обратитесь в приюты и ветеринарные клиники, оставьте им описание собаки и свои контакты;
  • ﻿﻿распространяйте объявления об исчезновении собаки с фотографией и описанием на улицах и в соцсетях;
  • ﻿﻿сообщите об исчезновении собаки в полицию;
  • ﻿﻿проверьте места, где могла спрятаться собака: парки, леса и любые другие места;
  • ﻿﻿обратитесь в профильные общественные организации.

Также можно обратиться в КП "Центр обращения с животными". Оставить информацию о случившемся на сайте, заполнив форму заявки.

"Наша цель помочь харьковчанам, владельцам домашних питомцев, скорее вернуть своего любимца домой, скоординировав тех, кто потерял и тех, кто нашел или увидел потерянное животное на улице", — пишут на сайте приюта.

Напомним, что Одесские зооволонтеры спасли сотни животных из Херсона . Кроме того, одесситы очень быстро уносят кошек и собак из центров адопции.

Также мы рассказывали о том, как харьковчане спасали домашних животных от войны .

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