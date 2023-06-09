Враг обстрелял пригород Харькова

Прокуроры осматривают последствия вражеских обстрелов Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Правоохранители зафиксировали очередные военные преступления российских военных в Харьковской области. По данным следствия, сегодня примерно в 10:45 оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Харькова.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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По данным прокуратуры, предварительно враг выпустил крылатую ракету типа "Калибр". В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале писал, что вероятно запуск был из комплекса С-300.

"Без жертв и пострадавших. Профильные службы работают на месте", — рассказывает о последствиях обстрела глава области.

Обстрел области

Также правоохранители сообщают, что ночью 9 июня российские военные массированно атаковали Богодуховский район БПЛА "Shahed". Произошли масштабные пожары, получили повреждения объекты инфраструктуры. Получил ранение 33-летний сотрудник одного из предприятий.

Прокуроры осматривают последствия вражеских обстрелов Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

8 июня под обстрелами окупантов находился город Волчанск. Ранены получили двое мирных жителей: 69-летняя женщина и 63-летний мужчина. Зафиксировано повреждение жилых домов и хозяйственных построек.

Прокуроры осматривают последствия вражеских обстрелов Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

"При процессуальном руководстве Харьковской, Богодуховской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — пишут правоохранители.

Напомним, что в ночь на 6 июня россияне обстреляли центр Харькова . Ракета С-300 попала в асфальт на улице Рымарская, в результате чего повреждения получили городская инфраструктура, здание и частный транспорт.

Также мы рассказывали, что кафиры повредили трубопровод с аммиаком в Харьковской области.