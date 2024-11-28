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Харків'янина суворо покарали за співпрацю з РФ — рішення суду

28 листопада 2024 23:03
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Харкові судили чоловіка за державну зраду — яке покарання отримав
Чоловік в наручниках. Ілюстративне фото: depositphotos.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові перед судом постав чоловік, який співпрацював із Росією. За допомогою месенджера Telegram він надсилав представнику Російської Федерації фото й відео місць дислокації Сил оборони та наслідків ворожих влучань у місті. 

Про це йдеться у вироку Ленінського районного суду міста Харкова від 22 листопада 2024 року.

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Деталі справи 

Згідно з матеріалами справи, у Telegram харків'янин отримував завдання від російського вербувальника, який просив надсилати інформацію про переміщення українських військових та наслідки російських атак.

Внаслідок цього в телефоні чоловіка правоохоронці виявили велику кількість фото, відеоматеріалів та голосових повідомлень про об'єкти оборонних підприємств, переміщення військової техніки та результати влучань РФ, а на одне з відео потрапило обличчя й самого зловмисника.

Рішення суду

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та просив суворо не карати. Також він від початку затримання співпрацював зі слідством. Попри це суд визнав харків'янина винним у державній зраді та засудив до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Харкові працівниця метро попереджала підписників у Telegram про переміщення працівників ТЦК. За це жінка постала перед судом.

Також ми повідомляли, що в Харкові судили військового, який заважав роботі поліцейських під час оформлення порушення ПДР.

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