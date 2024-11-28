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Харьковчанина строго наказали за содействие РФ — решение суда

28 ноября 2024 23:03
Виктория Козырь - редактор
В Харькове судили мужчину за государственную измену — какое наказание получил
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: depositphotos.com
Виктория Козырь - редактор

В Харькове перед судом предстал мужчина, который сотрудничал с Россией. С помощью мессенджера Telegram он посылал представителю Российской Федерации фото и видео мест дислокации Сил обороны и последствий вражеских попаданий в городе.

Об этом говорится в приговоре Ленинского районного суда Харькова от 22 ноября 2024 года.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в Telegram харьковчанин получал задачи от российского вербовщика, который просил посылать информацию о перемещении украинских военных и последствиях российских атак.

В результате в телефоне мужчины правоохранители обнаружили большое количество фото, видеоматериалов и голосовых сообщений об объектах оборонных предприятий, перемещении военной техники и результатах попаданий РФ, а на одно из видео попало лицо и самого злоумышленника.

Решение суда

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и просил строго не наказывать. Также он с самого начала задержания сотрудничал со следствием. Несмотря на это, суд признал харьковчанина виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что в Харькове работница метро предупреждала подписчиков в Telegram о перемещении работников ТЦК. За это женщина предстала перед судом.

Также мы сообщали, что в Харькове судили военного, мешавшего работе полицейских во время оформления нарушения ПДД.

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