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У Харкові військовий втрутився в роботу поліції — що вирішив суд

27 листопада 2024 19:59
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Військовий втрутився в роботу поліції у Харкові — як його покарав суд
Автомобіль поліцейських. Фото: facebook.com/UA.National.Police
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові військовослужбовець втрутився в роботу поліції під час оформлення порушення правил дорожнього руху. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку Червонозаводського районного суду Харкова, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку йдеться, що 14 липня цього року патрульні зупини автомобіль Mazda через порушення правил дорожнього руху. Під час оформлення адміністративного порушення до поліцейських підійшов колишній сержант запасу, який почав агресивно поводитись. Він вирвав постанову з рук одного з інспекторів, викинув її на проїжджу частину та спробував відчинити двері службового автомобіля.

Попри зауваження та прохання заспокоїтися, чоловік продовжував агресивно поводитися. Він вдарив службовий автомобіль і вибив телефон з рук одного з поліцейських.

У відповідь патрульні застосували до нього кайданки, після чого на місце події була викликана слідчо-оперативна група.

Що вирішив суд

Червонозаводський суд Харкова визнав чоловіка винним у втручанні в діяльність правоохоронців. Його оштрафували на 1020 гривень.

Нагадаємо, у Львівській області мобілізовані чоловіки відмовилися виконувати накази командування, через що були притягнуті до кримінальної відповідальності.

Раніше у Харківській області судили жінку, яка під час окупації регіону в 2022 році співпрацювала з ворогом.

суд Харків поліція штраф військові судові рішення

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