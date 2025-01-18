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Харків'янка фотографувала для РФ наслідки обстрілів — вирок суду

18 січня 2025 12:25
Ольга Антоновська - редактор
Харків'янка співпрацювала з РФ — як її покарав суд
Суддя виносить вирок. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Харків'янка працювала на росіян. Жінка передавала інформацію про наслідки атак, а також розташування блокпостів, діяльність правоохоронців та мобілізаційні заходи. Суд розглянув справу та виніс вирок жінці.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Жителька Харкова протягом кількох місяців співпрацювала з російським пропагандистом. Вона спілкувалась росіянином, який працює на посаді заступника голови білгородського відділення "Союзу письменників Росії", також чоловік активно бере участь в інформаційних операціях проти України. Вони переписувались в різних месенджерах.

Харків'янка передавала жителю РФ звіти про пошкодження об'єктів інфраструктури внаслідок обстрілів. Для цього жінка фотографувала наслідки атак. Також інформувала ворога про населення та діяльність місцевих підприємств. Крім того, жителька Харкова передавала РФ інформацію про те, де розташовані блокпости, а також як проходять мобілізаційні заходи та розповідала про діяльність українських правоохоронців.

Рішення суду

Обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд її затвердив, тож харків'янку визнали винною та призначили їй покарання — три роки позбавлення волі без конфіскації майна.

Нагадаємо, у Харкові підприємство продовжило працювати на РФ навіть після початку повномасштабної війни. Через це судили керівника підприємства та фінансову директорку.

у Вінниці затримали жителя Донецької області, який фотографував військові частини та об'єкти критичної інфраструктури. Суд розглянув справу та виніс чоловікові вирок.

 

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12:59 На Одещині жінка торгувала водійськими правами

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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