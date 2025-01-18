Харьковчанка сотрудничала с РФ — как ее наказал суд

Судья выносит приговор. Фото: скриншот

Харьковчанка работала на россиян. Она передавала информацию о последствиях атак, а также расположение блокпостов, деятельность правоохранителей и мобилизационные мероприятия. Суд рассмотрел дело и вынес приговор женщине.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Жительница Харькова в течение нескольких месяцев сотрудничала с российским пропагандистом. Она общалась с россиянином, который работает в должности заместителя председателя Белгородского отделения "Союза писателей России", также мужчина активно участвует в информационных операциях против Украины. Они переписывались в различных мессенджерах.

Харьковчанка передавала жителю РФ отчеты о повреждении объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Для этого женщина фотографировала последствия атак. Также информировала врага о населении и деятельности местных предприятий. Кроме того, жительница Харькова передавала РФ информацию о том, где находятся блокпосты, а также как проходят мобилизационные мероприятия и рассказывала о деятельности украинских правоохранителей.

Решение суда

Обвиняемая заключила с прокурором соглашение о признании виновности. Суд его утвердил, поэтому харьковчанку признали виновной и назначили ей наказание — три года лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, в Харькове предприятие продолжило работать на РФ даже после начала полномасштабной войны. Из-за этого судили руководителя предприятия и финансового директора.

В Виннице задержали жителя Донецкой области, который фотографировал военные части и объекты критической инфраструктуры. Суд рассмотрел дело и вынес мужчине приговор.