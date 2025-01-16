Фірма з Харкова сплачувала податки у Росії під час війни — рішення суду

Молоток судді. Фото: Freppik

У Харкові судили керівника підприємства та фінансову директорку за колабораціонізм. Виявилось що підприємство, яке займалось виробництвом кришечок, продовжувало працювати на Росію навіть після повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у вироку Фрунзенського районного суду Харкова, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Підприємство продовжувало співпрацювати з Росією

Як встановило слідство, ще у 2005 році директор харківської фірми разом зі знайомим зареєстрував у російському Бєлгороді ТОВ "Росса", яке мало реалізовувати товари українського виробництва.

Після початку війни співпраця між компаніями не припинилася. Зокрема, фінансова директорка за вказівкою керівника продовжувала контролювати фінансову діяльність російського підприємства, забезпечуючи отримання заборгованостей, ведення господарської діяльності та сплату податків до бюджету Росії.

За матеріалами справи, у вересні 2022 року російська компанія перерахувала на рахунок "ВК "Росса" 134 мільйони рублів за виконання контракту, підписаного ще у 2010 році. Водночас фірма, як зазначено на її офіційному сайті, займається виготовленням алюмінієвих ковпачків і штучних корків для алкогольних виробів.

Рішення суду

Обвинувачені визнали в суді свою провину та уклали угоду з прокурором. У межах цієї угоди вони передали для потреб однієї з військових частин два радіоелектронних засоби протидії дронам Kvertus Ad Chaos. Суд призначив їм покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком два роки.

Нагадаємо, у Харкові в суді розглядали справу щодо недобудованих фортифікацій — підрядник взяв 10 млн гривень, а робіт не виконав.

Також у суді покарали чоловіка, який регулярно бив свою дружину та знущався з неї.