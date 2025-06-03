Харків’янку засудили на 6 років за виготовлення вибухівки для теракту

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Харкові Холодногірський районний суд визнав винною 21-річну місцеву жительку у низці тяжких і особливо тяжких злочинів, пов’язаних із незаконним обігом вибухових пристроїв та підготовкою до теракту, і призначив їй покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вона погодилася співпрацювати з російськими агентами і готувала теракт на залізниці в місті.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Жінка із психіатричним розладом готувала теракт

Суд встановив, що жінка, яка перебуває на психіатричному обліку з діагнозом "біполярний афективний розлад", не пізніше 10 січня 2025 року незаконно придбала та зберігала саморобний вибуховий пристрій, зібраний на базі корпусу протитанкової міни ТМ-62М та двох електродетонаторів. Пізніше вона виготовила цей пристрій самостійно у себе вдома, дотримуючись інструкцій невстановленої особи, з якою контактувала через месенджери.

Слідство з’ясувало, що жінка готувалася зробити теракт на залізниці в Харкові. За виготовлення пристрою та його передачу вона мала отримати 300 доларів США. Проте, передати пристрій іншим виконавцям вона не встигла — 12 січня 2025 року її затримали поблизу вулиці Залютинської в Харкові під час спроби залишити рюкзак з вибухівкою.

Також під час обшуку у неї вдома вилучили 15 бойових патронів різних калібрів. Жінка визнала вину у незаконному обігу вибухових пристроїв, боєприпасів та пособництві в підготовці до терористичного акту.

Суд оголосив вирок та призначив шість років ув’язнення з конфіскацією майна. Обвинувачена також зобов’язалась надати свідчення проти інших осіб, з якими співпрацювала. Суд ухвалив передати корпус міни та детонатори Збройним Силам України, а боєприпаси — знищити.

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який влаштував підпільне казино та продавав там алкогольні напої.

Також у Херсогні заочно судили виховательку дитсадка, яка співпрацює з Росією.