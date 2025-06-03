Харьковчанку осудили на 6 лет за изготовление взрывчатки для теракта

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Харькове Холодногорский районный суд признал виновной 21-летнюю местную жительницу в ряде тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывных устройств и подготовкой к теракту, и назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Она согласилась сотрудничать с российскими агентами и готовила теракт на железной дороге в городе.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Женщина с психиатрическим расстройством готовила теракт

Суд установил, что женщина, которая находится на психиатрическом учете с диагнозом "биполярное аффективное расстройство", не позднее 10 января 2025 года незаконно приобрела и хранила самодельное взрывное устройство, собранное на базе корпуса противотанковой мины ТМ-62М и двух электродетонаторов. Позже она изготовила это устройство самостоятельно у себя дома, следуя инструкциям неустановленного лица, с которым контактировала через мессенджеры.

Следствие выяснило, что женщина готовилась совершить теракт на железной дороге в Харькове. За изготовление устройства и его передачу она должна была получить 300 долларов США. Однако, передать устройство другим исполнителям она не успела - 12 января 2025 года ее задержали вблизи улицы Залютинской в Харькове при попытке оставить рюкзак со взрывчаткой.

Также во время обыска у нее дома изъяли 15 боевых патронов различных калибров. Женщина признала вину в незаконном обороте взрывных устройств, боеприпасов и пособничестве в подготовке к террористическому акту.

Суд огласил приговор и назначил шесть лет заключения с конфискацией имущества. Обвиняемая также обязалась дать показания против других лиц, с которыми сотрудничала. Суд постановил передать корпус мины и детонаторы Вооруженным Силам Украины, а боеприпасы — уничтожить.

Напомним, в Харькове судили мужчину, который устроил подпольное казино и продавал там алкогольные напитки.

Также в Херсогне заочно судили воспитательницу детсада, которая сотрудничает с Россией.