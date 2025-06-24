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Головна Харків Харківʼянка продала двомісячну доньку — як її покарав суд

Харківʼянка продала двомісячну доньку — як її покарав суд

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Дата публікації: 24 червня 2025 12:55
У Харкові жінка хотіла продати доньку — як її покарав суд
Затримана фігурантка. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Ключові моменти Деталі справи Що вирішив суд

У Харкові жінка продала свою двомісячну доньку за 20 тисяч доларів. Внаслідок цього суд визнав її винною та призначив покарання.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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Деталі справи

Відомо, що 1 грудня минулого року мешканка Харкова народила доньку. В січні 2025 року вона вирішила продати дитину знайомій, тому домовилася з нею про зустріч. Фігурантка оголосила "прайс" у розмірі 20 тисяч доларів. 

Дитина, яку хотіли продати в Харкові
Дитина, яку намагалися продати в Харкові. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Вже 12 лютого жінку затримали під час передачі дитини та отримання обумовленої суми.

Гроші за дитину в Харкові
Гроші за дитину. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Що вирішив суд

На вирок харківʼянка очікувала, перебуваючи під вартою. Під час судового засідання вона повністю визнала провину. 

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною 22-річну жінку у торгівлі власною дитиною. Їй призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот 

Нагадаємо, у Києві чоловік намагався дати хабар патрульним поліцейським. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Раніше у Харкові уродженець Бахмута напав на бригаду швидкої допомоги, коли медики надавали допомогу жінці.

Харків діти гроші прокуратура судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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