В Харькове женщина хотела продать дочь — как ее наказал суд

Харьковчанка продала двухмесячную дочь — как ее наказал суд
В Харькове женщина продала свою двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов. В результате суд признал ее виновной и назначил наказание.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.
Детали дела
Известно, что 1 декабря прошлого года жительница Харькова родила дочь. В январе 2025 года она решила продать ребенка знакомой, поэтому договорилась с ней о встрече. Фигурантка объявила "прайс" в размере 20 тысяч долларов.
Уже 12 февраля женщину задержали во время передачи ребенка и получения оговоренной суммы.
Что решил суд
Приговора харьковчанка ожидала, находясь под стражей. Во время судебного заседания она полностью признала вину.
"При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновной 22-летнюю женщину в торговле собственным ребенком. Ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве мужчина пытался дать взятку патрульным полицейским. В результате этого состоялось судебное заседание.
Ранее в Харькове уроженец Бахмута напал на бригаду скорой помощи, когда медики оказывали помощь женщине.
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