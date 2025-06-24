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Главная Харьков Харьковчанка продала двухмесячную дочь — как ее наказал суд

Харьковчанка продала двухмесячную дочь — как ее наказал суд

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 12:55
В Харькове женщина хотела продать дочь — как ее наказал суд
Задержанная фигурантка. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Ключові моменти Детали дела Что решил суд

В Харькове женщина продала свою двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов. В результате суд признал ее виновной и назначил наказание.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Детали дела

Известно, что 1 декабря прошлого года жительница Харькова родила дочь. В январе 2025 года она решила продать ребенка знакомой, поэтому договорилась с ней о встрече. Фигурантка объявила "прайс" в размере 20 тысяч долларов.

Дитина, яку хотіли продати в Харкові
Ребенок, которого пытались продать в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Уже 12 февраля женщину задержали во время передачи ребенка и получения оговоренной суммы.

Гроші за дитину в Харкові
Деньги за ребенка. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Что решил суд

Приговора харьковчанка ожидала, находясь под стражей. Во время судебного заседания она полностью признала вину.

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновной 22-летнюю женщину в торговле собственным ребенком. Ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве мужчина пытался дать взятку патрульным полицейским. В результате этого состоялось судебное заседание.

Ранее в Харькове уроженец Бахмута напал на бригаду скорой помощи, когда медики оказывали помощь женщине.

Харьков дети деньги прокуратура судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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