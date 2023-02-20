До Харкова приїхав міністр енергетики

Наразі в регіоні енергопостачання відновлене 115 тисячам абонентів на деокупованих територіях

Під час поїздки до Харківської області міністр енергетики України Герман Галущенко ознайомився з наслідками ударів по місцевих об’єктах критичної інфраструктури та процессом їх відновлення. Зокрема, керівник міністерства відвідав Харків, Ізюм та Зміївську ТЕС. Також у рамках поїздки була проведена нарада с очільником Харкова та головою Харківської ОВА.

Ситуація з енергопостачанням у регіоні

Під час візиту до Харківської області міністр енергетики відзначив, що Харківська область, як прифронтовий регіон, найбільше всіх відчуває наслідки атаки на інфраструктуру. "Я бачив Ізюм, руйнування на Зміївській ТЕС — це дійсно варварство. Це тероризм, це атаки проти цивільних об’єктів", — сказав Герман Глущенко.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що в Харківській області внаслідок російської агресії енергетична інфраструктура значно пошкоджена. На цей час тривають відновлювальні роботи, критичну інфраструктуру обладнують захисними спорудами.

"Дійсно, у нас є населені пункти, які повністю, на жаль, зруйновані внаслідок російської агресії. Частина цих населених пунктів і наразі знаходиться під постійними обстрілами, а позиція офісу президента, що ми маємо відновити електропостачання в абсолютно всіх населених пунктах", — сказав голова Харківської ОВА.

Наразі в регіоні енергопостачання відновлене 115 тисячам абонентів на деокупованих територіях. Найближчим часом планується відновлення електропостачання для решти абонентів, а це близько 35 тисяч.

Розвиток газотурбінної генерації

Міністр заявив, що в Україні триває процес децентралізації генерації електроенергії, оскільки атаки на енергосистему країни продовжуються.

"Коли відбувалися атаки й були зруйновані лінії, ми не могли виробляти електроенергію в певному регіоні, при цьому не могли передати з інших регіонів. В пріоритеті — децентралізація генерації. Важливо, що Харківщина — потужний регіон, нам треба тут забезпечити більшу генерацію, щоб вона покривала споживання максимально у разі пошкодження мереж і неможливості передати електроенергію", — розповів міністр.

З огляду на велику промисловість у регіоні варто збільшити генерацію електроенергії, а саме через розвиток газотурбінної генерації.

"Вона не є високою, але вона є маневровною, дає відповідні потужності. Ми розглядаємо Харківський регіон як один з пріоритетних, де ця генерація буде встановлюватися. Ми розділяємо рішення, які необхідно реалізувати до наступного опалювального сезону, і це одне з таких", — розповів Галущенко.

За координації Міністерства енергетики України для потреб енергетиків Харківщини передано понад 162 тонни енергетичного обладнання від міжнародних партнерів.

Зокрема, під час візиту на Харківщину міністр енергетики Герман Галущенко передав енергетикам близько 15 тонн необхідно обладнання. Це генератори, трансформатори та інше обладнання для проведення ремонтних та відновлювальних робіт.

Нагадаємо, харків'ян попередили про тривалі відключення світла.

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