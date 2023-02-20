В Харьков приехал министр энергетики

В настоящее время в регионе энергоснабжение восстановлено 115 тысячам абонентов на деоккупированных территориях

В ходе поездки в Харьковскую область министр энергетики Украины Герман Галущенко ознакомился с последствиями ударов по местным объектам критической инфраструктуры и процессом их восстановления. В частности, руководитель министерства посетил Харьков, Изюм и Змиевскую ТЭС. Также в рамках поездки было проведено совещание с главой Харькова и главой Харьковской ОВД.

Ситуация с энергоснабжением в регионе

Во время визита в Харьковскую область министр энергетики отметил, что Харьковская область, как прифронтовый регион, больше всех испытывает последствия атаки на инфраструктуру. "Я видел Изюм, разрушение на Змиевской ТЭС — это действительно варварство. Это терроризм, это атаки против гражданских объектов", — сказал Герман Глущенко.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в Харьковской области в результате российской агрессии энергетическая инфраструктура значительно повреждена. В настоящее время продолжаются восстановительные работы, критическую инфраструктуру оборудуют защитными сооружениями.

"Действительно, у нас есть населенные пункты, которые полностью, к сожалению, разрушены в результате российской агрессии. Часть этих населенных пунктов и сейчас находится под постоянными обстрелами, а позиция офиса президента, что мы должны восстановить электроснабжение в абсолютно всех населенных пунктах", — сказал глава Харьковской ОВА.

В настоящее время в регионе энергоснабжение восстановлено 115 тысячам абонентов на деоккупированных территориях. В ближайшее время планируется возобновление электроснабжения для остальных абонентов, а это около 35 тысяч.

Развитие газотурбинной генерации

Министр заявил, что в Украине идет процесс децентрализации генерации электроэнергии, поскольку атаки на энергосистему страны продолжаются.

"Когда происходили атаки и были разрушены линии, мы не могли производить электроэнергию в определенном регионе, при этом не могли передать из других регионов. В приоритете — децентрализация генерации. Важно, что Харьковщина — мощный регион, нам нужно здесь обеспечить большую генерацию, чтобы она покрывала потребление максимально при повреждении сетей и невозможности передать электроэнергию", — рассказал министр.

Учитывая крупную промышленность в регионе, следует увеличить генерацию электроэнергии, а именно из-за развития газотурбинной генерации.

"Она не высока, но она маневровная, дает соответствующие мощности. Мы рассматриваем Харьковский регион как один из приоритетных, где эта генерация будет устанавливаться. Мы разделяем решения, которые необходимо реализовать до следующего отопительного сезона, и это одно из таких", — рассказал Галущенко.

При координации Министерства энергетики Украины для нужд энергетиков Харьковщины передано более 162 тонн энергетического оборудования от международных партнеров.

В частности, во время визита в Харьковскую область министр энергетики Герман Галущенко передал энергетикам около 15 тонн необходимого оборудования. Это генераторы, трансформаторы и другое оборудование для ремонтных и восстановительных работ.

Напомним, харьковчан предупредили о длительных отключениях света.

А также писали, что в Харьковской области одна из самых сложных ситуаций с обесточиваниями.