Харківщина під масованими ударами: загинули дві людини

Наслідки удару по Малій Данилівці. Фото: Олександр Глобов/Telegram

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська 10 липня масовано атакували населені пункти Харківщини. Найтрагічніший удар стався у селі Слатине, де FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Унаслідок атаки є загиблі. Також обстрілів зазнали Мала Данилівка та селище Тетлега, де пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Дрон влучив в авто

За даними слідства, близько 08:00 російські військові атакували FPV-дроном автомобіль Toyota RAV4, який рухався селом Слатине Харківського району. Внаслідок прямого влучання загинули двоє цивільних — водій і пасажир. Дергачівська окружна прокуратура Харківської області відкрила досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Удар по Малій Данилівці

Зранку ворог атакував і селище Мала Данилівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено близько десяти житлових будинків. Також зазнали пошкоджень окремі лінії електро- та газопостачання. Кілька місцевих жителів звернулися до медиків через гостру реакцію на стрес. Інформації про тяжко постраждалих немає.

Для власників пошкоджених будинків громада організує підвезення матеріалів для тимчасового закриття пошкоджень. Мешканцям також рекомендують викликати поліцію для фіксації руйнувань, після чого подати заяву на компенсацію через застосунок "Дія" або ЦНАП у межах програми "єВідновлення". Комунальні служби вже прибрали уламки на місці прильоту, тому рух транспорту здійснюється у звичному режимі. Фахівці громади продовжують працювати на місці та допомагати постраждалим.

Атака на селище

Тетлега Близько 10:40 російський безпілотник атакував територію селища Тетлега. Унаслідок влучання пошкоджено приватний будинок і зруйновано гараж. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Як повідомляли Новини.LIVE, російський FPV-дрон вбив жінку, яка залишалася єдиною мешканкою прикордонного села на Харківщині. Вона йшла пішки дорогою, коли безпілотник завдав удару. Медики боролися за її життя, але врятувати постраждалу не вдалося.

Також Новини.LIVE писали, що росіяни в ніч проти 10 липня атакували дронами місто Валки Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, пошкоджені будинки та відомо про жертву.