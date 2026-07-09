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Головна Харків У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 02:50
У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки 8 липня 2026 року
Багатоповерхівка в Харкові після обстрілу 8 липня 2026 року. Фото: ДСНС України

Увечері в середу, 8 липня, у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу. До них залучали рятувальників, саперів, верхолазів і комунальників. Двоє людей загинули, а кількість постраждалих перевищила чотири десятки. 

Про це повідомила ДСНС України, передає Новини.LIVE.

Наслідки російської атаки на Харків 8 липня

Постраждали 42 людини, зокрема четверо дітей. Понад 20 людям знадобилася допомога психологів ДСНС.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що вранці 8 липня росіяни атакували Харків. Під ударом опинилася п'ятиповерхівка в Немишлянському районі міста. Станом на 11:37 було відомо про двох жертв і понад два десятки постраждалих. 

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова писав, що впродовж доби 7 липня під російськими обстрілами перебували Харків і 12 населених пунктів області. Двоє людей загинули. Постраждалих понад 30, шестеро з них — діти.

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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