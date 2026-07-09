FPV-дрон РФ убив останню мешканку села на Харківщині

FPV-дрон з вибухівкою. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російський FPV-дрон вбив жінку, яка залишалася єдиною мешканкою прикордонного села на Харківщині. Вона йшла пішки дорогою, коли безпілотник завдав удару. Медики боролися за її життя, але врятувати постраждалу не вдалося.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслава Задоренка.

Остання жителька села

Увечері після 18:00 російський FPV-дрон атакував цивільну жінку, яка йшла пішки вздовж автодороги між Прудянкою та Цупівкою. 57-річна мешканка села Токарівка Друга дістала численні уламкові поранення. Її доправили до Дергачівської центральної лікарні, де лікарі зробили все можливе, щоб урятувати жінку. Проте отримані травми виявилися несумісними з життям.

Що відомо про загиблу

Загибла працювала у Дергачівській центральній лікарні. Водночас вона залишалася останньою та єдиною мешканкою села Токарівка Друга, яке розташоване у 10-кілометровій прикордонній зоні.

Місцева влада вкотре закликала жителів прикордонних населених пунктів не зволікати з евакуацією. Подати заявку можна через гарячу лінію Єдиного координаційного гуманітарного центру за номером 203 або за телефонами екстрених служб 102 та 112.

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Наслідки атак

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та ще дев'яти населених пунктах Харківської області. Унаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 50 дістали поранення, серед них — четверо дітей. У Харкові загинули чоловік і жінка віком близько 60 років, а постраждали 44 людини, зокрема хлопці 17, 16 і 3 років та 12-річна дівчинка.

Також поранення отримали жителі Шевченкового, Лозової, Кіндрашівської громади та Цупівки. Саме у Цупівці загинула 57-річна жінка — остання мешканка села Токарівка Друга.

Окрім цього, медики надали допомогу трьом людям, які постраждали під час попередніх російських обстрілів 7 липня та 24 червня.

Чим атакував ворог

Протягом доби російська армія застосувала по Харківщині три ракети, керовану авіабомбу, БпЛА "Ланцет", три дрони "Молнія", вісім FPV-дронів та ще 23 безпілотники, тип яких встановлюють. Під ударами також опинилися Київський, Немишлянський і Шевченківський райони Харкова.

Руйнування від обстрілів

Через російські атаки пошкоджені житлові будинки, автомобілі, автозаправні станції, освітні заклади, СТО, ремонтний ангар, залізнична інфраструктура та електромережі у Харкові й кількох районах області.

Евакуація населення

Водночас транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 193 людини. Загалом від початку його роботи там зареєстрували вже 44 789 евакуйованих.

Ситуація на фронті

За минулу добу на фронті зафіксували 268 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили два штурми біля Гоптівки, а на Куп'янському напрямку ворог двічі намагався наступати у бік Новоплатонівки та Ківшарівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська зранку, 6 липня, продовжили атаки по одному з об’єктів газовидобутку групи "Нафтогаз" у Харківській області після нічного комбінованого удару по Україні. На об’єкті спалахнула пожежа, внаслідок атаки постраждав працівник підприємства — йому надали домедичну допомогу, наразі він перебуває в лікарні.

Також Новини.LIVE писали, що Російські війська зранку, 8 липня, атакували Немишлянський район Харкова. Під ударом опинилася житлова п'ятиповерхівка та навколишня забудова. Кількість постраждалих продовжує зростати. Також відомо про двох загиблих. Аварійно-рятувальна операція досі триває.