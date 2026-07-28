У Харкові "шахед" вдруге пошкодив відновлений після обстрілу будинок: є постраждалі

Наслідки російської атаки у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Російські війська 28 липня атакували Харків реактивним "шахедом". Дрон повторно влучив у дах п’ятиповерхового житлового будинку в Новобаварському районі міста. Унаслідок удару п’ятеро людей звернулися по медичну допомогу.

Про наслідки атаки розповів міський голова Харкова Ігор Терехов у коментарі журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

Які пошкодження зафіксували після удару в Харкові

За словами Терехова, удар був саме реактивним безпілотником, який влучив у покрівлю житлового будинку.

Ігор Терехов на місці удару. Фото: Новини.LIVE

Через атаку виникла пожежа, яку наразі ліквідовують рятувальники. Загалом пошкоджено близько 200 квадратних метрів даху.

"Точно це був реактивний "шахед", який влучив у дах п'ятиповерхового житлового будинку. Зараз триває гасіння пожежі. Дуже постраждав дах", — зазначив Терехов.

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Міський голова Харкова Ігор Терехов також зазначив, що системи протиповітряної оборони мають можливість збивати реактивні "шахеди" в місті. Водночас цього разу один із таких безпілотників зміг влучити в дах житлового будинку.

Терехов також наголосив, що цей будинок уже пережив російський обстріл на початку повномасштабного вторгнення. Після того його відновили — відремонтували покрівлю та встановили нові вікна.

"Хочу сказати, що ви пам'ятаєте, що було поряд із цим будинком влучання. Ми відновили цей житловий будинок. Покрівля була зроблена, вікна вставлені, але треба робити це заново", — сказав міський голова.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують регулярно атакувати Харків ударними безпілотниками, завдаючи ударів по житлових районах міста. Через ворожі атаки пошкоджуються будинки та цивільна інфраструктура, а мешканці отримують травми. Черговий удар РФ по Новобаварському району призвів до пожежі у багатоповерхівці та нових руйнувань.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, Харків від початку повномасштабного вторгнення Росії зазнав значних руйнувань через постійні обстріли. У місті триває відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури, однак процес ускладнюють обмежені ресурси, зокрема нестача фінансування та робочих кадрів. Водночас міська влада продовжує роботи з відбудови та ліквідації наслідків російської агресії.