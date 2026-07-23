Харківщина під вогнем: є загиблі, серед постраждалих дитина

Пожежа після авіаудару по Слатинному. Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська протягом доби атакували Харків і ще 15 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 11 постраждали. Серед поранених — 12-річна дівчинка. Водночас у Златополі двоє чоловіків загинули через детонацію вибухового пристрою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Жертви ударів

У Харкові шестеро людей пережили гостру реакцію на стрес після російських атак. У Золочеві поранення дістали 57-річний чоловік і 12-річна дівчинка. У Старому Салтові постраждала 52-річна жінка, ще одна 30-річна жителька зазнала гострої реакції на стрес. В Ізюмі аналогічну реакцію пережив 63-річний чоловік. У селі Юрченкове Вовчанської громади внаслідок обстрілу загинула 60-річна жінка.

Окремо повідомляється про трагедію в Златополі. Там через детонацію вибухового пристрою загинули двоє чоловіків віком 23 та 25 років.

Чим атакували

Протягом доби окупанти застосували шість ракет, шість керованих авіабомб, один дрон "Ланцет", два безпілотники "Молнія", 11 FPV-дронів та ще 30 БпЛА, тип яких встановлюють.

Наслідки ударів

У Харкові пошкоджені дві автозаправні станції. У Богодухівському районі постраждали 13 приватних будинків, заклад культури, адміністративна будівля, навчальний заклад та кафе.

Також пошкодження зафіксували в Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах. Серед пошкоджених об'єктів — приватні будинки, гаражі, електромережі, транспорт, цивільне підприємство та інша інфраструктура.

Евакуація людей

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 245 людей. Від початку його роботи там зареєстрували вже 47 193 людини.

Бої на фронті

На фронті за минулу добу зафіксували 261 бойове зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 11 атак противника. На Куп'янському напрямку ворог здійснив одну атаку в бік Куп'янська.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська зранку, 22 липня, атакували Харків. Один із ударів припав на Немишлянський район, де виникла пожежа, ще про один удар повідомили із Салтівського району. Попередньо, внаслідок атаки п'ятеро людей дістали гостру реакцію на стрес.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині від початку 2026 року російські війська понад 120 разів атакували автозаправні станції. Після серії ударів обласна влада готує нові вимоги до роботи АЗС, які мають підвищити безпеку працівників і відвідувачів.