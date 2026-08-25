Харківщина стала одним із пріоритетних напрямків для РФ

Військовий на фронті. Фото ілюстративне: 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Харківщина залишається одним із пріоритетних напрямків для російських військ. Ворог посилює розвідку та вивчає логістичні маршрути в регіоні. Також росіяни регулярно атакують цивільну й транспортну інфраструктуру та продовжують тероризувати Харків. Українські військові намагаються протидіяти цій активності.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів т.в.о. командира роти безпілотних авіаційних комплексів 420 окремого полку безпілотних систем ASTUR Борис Долина, передає Новини.LIVE.

Пріоритетний напрямок

Харківщина є одним із пріоритетних напрямків для наступу російських військ. За словами Долини, російські військові постійно вивчають логістичні маршрути на цьому напрямку. Також ворог регулярно завдає ударів по регіону.

"Харківщина — це один із пріоритетних напрямків ворога для наступу. Тобто він постійно вивчає логістичні маршрути", — зауважив Борис Долина.

Удари по цивільних

Долина зазначив, що росіяни атакують не лише військові цілі. Під ударами опиняється цивільна та логістична інфраструктура, а також місця скупчення транспорту і людей.

"Ворог постійно наносить удари, в тому числі й по цивільно-логістичній інфраструктурі, по всіх скупченнях транспорту, людей, цивільних людях. Ну і просто тероризує Харків", — сказав військовий.

Він додав, що ситуація на Харківщині залишається складною, як і на інших ділянках фронту. За словами Долини, восени Росія може посилювати свої дії, однак українські військові продовжують протидіяти ворогу.

Просування ЗСУ

За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), українські військові нещодавно просунулися на північ від Білого Колодязя на Харківщині. Водночас російські війська не змогли досягти територіальних здобутків під час обмежених наступальних дій на Великобурлуцькому напрямку.

На Вовчанському напрямку Сили оборони також зірвали спробу російських військових провести показову операцію зі встановлення прапора. За даними ISW, окупанти намагалися продемонструвати таким чином свій контроль над територією, однак українські військові не дали їм реалізувати задум.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські військові намагаються видавати згенеровані штучним інтелектом кадри за підтвердження свого просування на Харківщині. Пропагандистські ресурси опублікували відео, яке нібито мало довести проникнення російських військових на околиці села Оскіл. Однак під час аналізу кадрів виявили ознаки генерації.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові вдалося зменшити кількість влучань російських FPV-дронів. Місто спільно з військовими продовжує посилювати систему протидії безпілотникам та працює над новими рішеннями, однак подробиці з міркувань безпеки не розголошують.