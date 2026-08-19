Росіяни створили ШІ-відео про просування біля Осколу

Спростування інформації згенерованої росіянами. Фото: DeepState

Російські військові намагаються видавати згенеровані штучним інтелектом кадри за підтвердження свого просування на Харківщині. Пропагандистські ресурси опублікували відео, яке нібито мало довести проникнення російських військових на околиці села Оскіл. Однак під час аналізу кадрів виявили ознаки генерації.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на аналітиків DeepState.

Згенероване відео з Осколу

Російські ресурси намагалися представити ролик як підтвердження інфільтрації своїх військових на околиці Осколу. За задумом, поява російського прапора мала підтвердити присутність окупантів у цьому районі. Однак при детальному перегляді кадрів видно характерні для генеративного ШІ помилки. Частина об'єктів не відповідає реальній забудові: на місці ангарів з'являються приватні будинки, а деякі споруди фактично створені нейромережею. Неприродно виглядають і самі російські військові — пропорції їхніх тіл змінюються та не відповідають навколишнім об'єктам.

У DeepState таку практику назвали переходом від російських "флаговтиків" до "АІ-флаговтику". Йдеться про випадки, коли невеликі групи військових проникають углиб території, встановлюють прапор, знімають це на відео і використовують кадри для заяв про нібито контроль над населеним пунктом. Зазначимо, що незалежного підтвердження того, що російські підрозділи закріпилися на околицях Осколу, наразі немає.

Росіяни використовують ШІ для фейкових "захоплень"

Це не перший такий випадок на Харківщині. Наприкінці липня російські джерела поширили кадри з військовим та прапором РФ на східній околиці Білого Колодязя, заявляючи про просування в цьому районі.

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Американський Інститут вивчення війни (ISW) тоді повідомляв, що перевірка ролика за допомогою програм для виявлення ШІ показала ознаки його модифікації або генерації. Українські джерела також вказували на використання штучного інтелекту. Історія мала продовження вже на початку серпня. Російське Міноборони 3 серпня заявило про захоплення Білого Колодязя. Водночас українські військові повідомляли про спроби російської піхоти інфільтруватися в населений пункт і навколишні ліси, але не підтверджували його повної окупації. Російські джерела навіть пов'язували заміну командирів на цій ділянці з історією про використання ШІ-зміненого відео з підняттям прапора.

Що відбувається біля Осколу

Село Оскіл розташоване в Ізюмському районі Харківської області. Російська армія продовжує намагатися просуватися на цій ділянці малими піхотними групами. Така тактика передбачає проникнення окремих військових або невеликих груп між українськими позиціями без встановлення повноцінного контролю над територією. При цьому останні незалежні оцінки не свідчать про великий російський прорив на напрямку річки Оскіл. ISW на початку серпня фіксував продовження наступальних дій РФ на Куп'янському та Борівському напрямках, однак у низці випадків не мав підтверджень заявленого росіянами просування.

Аналітики зазначають, що стратегічна мета російських військ на цій ділянці залишається незмінною — форсувати Оскіл, розширити присутність на захід від річки та створити умови для подальшого просування в Харківській області й на півночі Донеччини.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська вранці 19 серпня знову атакували Харків та область. Попередньо, ворожий безпілотник влучив у Салтівському районі міста. Крім того, протягом минулої доби під ударами перебували 15 населених пунктів Харківщини. Загинули 10 людей, ще 23 постраждали, серед них дитина.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російські окупанти вранці 18 серпня завдали ракетного удару по селищу Печеніги на Харківщині. Окупанти поцілили в багатолюдне місце в селищі. Внаслідок атаки загинули люди, ще десятки постраждали, а через обстріл на цій ділянці тимчасово перекрили рух державною автодорогою.