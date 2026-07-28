Харківщина у вогні: загинув чоловік, 14 постраждалих

Знищена АЗС. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська протягом доби атакували Харків і ще 18 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 14 постраждали. Найбільше людей зазнали поранень у Балаклії, де внаслідок удару постраждали восьмеро жителів. Під атаками опинилися житлові будинки, медичний заклад, магазини, АЗС, автомобілі та залізнична інфраструктура.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Жертви атак

У Балаклії загинув 58-річний чоловік. Ще восьмеро людей у місті дістали поранення. У Харкові травмувалися 49-річний чоловік і 46-річна жінка. Ще двоє людей — 67-річний чоловік і 28-річна жінка — зазнали гострої реакції на стрес. Також у Лозовій поранення отримали двоє чоловіків віком 63 та 56 років. Медики надали допомогу 77-річній жінці, яка дістала травм під час обстрілу селища Шевченкове 21 липня. Також допомога знадобилася 67-річному чоловікові, який 26 липня постраждав через вибух невідомого предмета в Козачій Лопані Дергачівської громади.

Наслідки ударів

У Богодухівському районі пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки, господарчі споруди, чотири АЗС та три гаражі.

У Балаклії пошкоджені адміністративна будівля, медичний заклад, магазини, сім автомобілів, автобус, два приватні будинки та складське приміщення.

В Ізюмі постраждали АЗС, три автомобілі та п'ять приватних будинків. У Барвінковому пошкоджені складські приміщення агрофірми.

Також руйнування зафіксували в Куп'янському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах. Серед пошкоджених об'єктів — поштовий термінал, залізнична інфраструктура, цивільне підприємство та автомобілі.

Чим атакували

Загалом за добу ворог застосував дві ракети, 11 дронів "Герань-2", один "Ланцет", один безпілотник "Молнія", сім FPV-дронів та ще 44 БпЛА, тип яких встановлюють.

Евакуація людей

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 265 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 48 154 людини.

Ситуація на фронті

На фронті протягом доби зафіксували 227 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська десять разів атакували позиції українських військових. На Куп'янському напрямку відбулося шість атак противника в бік Богуславки, Куп'янська, Петропавлівки та в районі Западного.

Як повідомляли Новини.LIVE, кількість постраждалих внаслідок удару російських військ по Слобідському району Харкова, 26 липня, зросла до 14 людей. Загинула 40-річна жінка, вимушена переселенка. Серед поранених її малолітній син.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Національного аерокосмічного університету "ХАІ" Геннадій Симбірський. Ворожий безпілотник влучив у автомобіль, яким викладач їхав до міста.