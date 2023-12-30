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Харківська ОВА оновила дані про постраждалих після ракетного удару

30 грудня 2023 23:57
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Харківська ОВА оновила дані про постраждалих після ракетного удару
Наслідки ворожої атаки по Харкову. Фото: Харківська ОДА
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Росіяни ввечері 30 грудня завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок ворожої атаки наразі відомо про 21 постраждалого. Серед них — 11 жінок та 10 чоловіків. 

Про це повідомив у Мережі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За словами Синєгубова, загрози життю постраждалих немає. 

"Госпіталізовані — 11 осіб, стан постраждалих — легкий та середній", — повідомив він.

Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків влучань. Зафіксовано пошкодження медичного закладу, житлових багатоповерхівок, магазинів, громадських зон і транспортних засобів.

Наслідки ворожої атаки по Харкову. Фото: Харківська ОДА
Наслідки ворожої атаки по Харкову. Фото: Харківська ОДА
Наслідки ворожої атаки по Харкову. Фото: Харківська ОДА
Наслідки ворожої атаки по Харкову. Фото: Харківська ОДА
Наслідки ворожої атаки по Харкову. Фото: Харківська ОДА
Наслідки ворожої атаки по Харкову. Фото: Харківська ОДА

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів подробиці ракетного удару по Харкову. За його словами, загиблих немає, але є постраждалі, серед них двоє дітей. Ба більше, на цей час кількість постраждалих різко зросла.

Крім того, внаслідок ракетної атаки по Києву 29 грудня кількість постраждалих знову зросла. Рятувальники витягнули тіло сімнадцятого загиблого.

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