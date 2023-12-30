Обстріл Харкова ввечері 30 грудня - різко зросла кількість постраждалих

Обстріл Харкова 30 грудня. Фото: ДСНС України

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів подробиці ракетного удару по Харкову. За його словами, загиблих немає, але є постраждалі, серед них двоє дітей. Ба більше, на цей час кількість постраждалих різко зросла.

Про це Синєгубов повідомив у соцмережах.

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Синєгубов повідомив, що приблизно о 19:00 ворожі сили здійснили щонайменше шість ракетних ударів по місту. Особливо сильно постраждали центральні райони, де ракети влучили в будівлі готелю та житлового будинку.

Згідно з первинною інформацією, жертв у результаті обстрілу не зафіксовано.

"На цей час відомо про 19 поранених, з яких 10 перебувають у лікарні. Серед постраждалих — двоє підлітків 14 і 16 років, а також один іноземний громадянин. Більшість поранених отримали середні та легкі травми, проте одна жінка перебуває у тяжкому стані", — каже Синєгубов.

Голова Харківської ОВА також зазначив, що зафіксовано пошкодження медичного закладу, житлових багатоповерхівок, магазинів, громадських зон і транспортних засобів. Один із снарядів пошкодив будинок дитячого садка.

"Окрім центру, було зафіксовано три влучання ворожих боєприпасів в Індустріальному районі Харкова, де, за останніми даними, постраждалих немає", — додав Синєгубов.

Нагадаємо, що у Харкові пролунала серія потужних вибухів увечері 30 грудня.

Пізніше стало відомо, що російські війська вкотре обстріляли місто. Внаслідок обстрілу є приліт у житловий будинок.

Після цього голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про постраждалих внаслідок атаки на місто.

Незабаром стало відомо, що внаслідок удару по Харкову госпіталізовано вісім осіб.