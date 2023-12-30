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Харьковская ОВА обновила данные о пострадавших после ракетного удара

30 декабря 2023 23:57
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Харьковская ОВА обновила данные о пострадавших после ракетного удара
Последствия вражеской атаки по Харькову Фото: Харьковская ОГА
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Россияне вечером 30 декабря нанесли ракетный удар по Харькову. В результате вражеской атаки известно о 21 пострадавшем. Среди них — 11 женщин и 10 мужчин.

Об этом сообщил в Сети глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия вражеского удара по Харькову

По словам Синегубова, угрозы для жизни пострадавших нет.

"Госпитализированы 11 человек, состояние пострадавших — легкое и среднее" , — сообщил он.

Профильные службы работают над ликвидацией последствий попаданий. Зафиксированы повреждения медицинского учреждения, жилых многоэтажек, магазинов, общественных зон и транспортных средств.

Последствия вражеской атаки по Харькову Фото: Харьковская ОГА
Последствия вражеской атаки по Харькову Фото: Харьковская ОГА
Последствия вражеской атаки по Харькову Фото: Харьковская ОГА
Последствия вражеской атаки по Харькову Фото: Харьковская ОГА
Последствия вражеской атаки по Харькову. Фото: Харьковская ОГА
Последствия вражеской атаки по Харькову. Фото: Харьковская ОГА

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал подробности ракетного удара по Харькову. По его словам, погибших нет, но есть пострадавшие, в том числе двое детей. Более того, в настоящее время количество пострадавших резко возросло.

Кроме того, в результате ракетной атаки по Киеву 29 декабря количество пострадавших снова возросло. Спасатели извлекли тело семнадцатого погибшего.

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