Харьковская ОВА обновила данные о пострадавших после ракетного удара

Последствия вражеской атаки по Харькову Фото: Харьковская ОГА

Россияне вечером 30 декабря нанесли ракетный удар по Харькову. В результате вражеской атаки известно о 21 пострадавшем. Среди них — 11 женщин и 10 мужчин.

Об этом сообщил в Сети глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По словам Синегубова, угрозы для жизни пострадавших нет.

"Госпитализированы 11 человек, состояние пострадавших — легкое и среднее" , — сообщил он.

Профильные службы работают над ликвидацией последствий попаданий. Зафиксированы повреждения медицинского учреждения, жилых многоэтажек, магазинов, общественных зон и транспортных средств.

Последствия вражеской атаки по Харькову Фото: Харьковская ОГА

Последствия вражеской атаки по Харькову Фото: Харьковская ОГА

Последствия вражеской атаки по Харькову Фото: Харьковская ОГА

Последствия вражеской атаки по Харькову Фото: Харьковская ОГА

Последствия вражеской атаки по Харькову. Фото: Харьковская ОГА

Последствия вражеской атаки по Харькову. Фото: Харьковская ОГА

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал подробности ракетного удара по Харькову. По его словам, погибших нет, но есть пострадавшие, в том числе двое детей. Более того, в настоящее время количество пострадавших резко возросло.

Кроме того, в результате ракетной атаки по Киеву 29 декабря количество пострадавших снова возросло. Спасатели извлекли тело семнадцатого погибшего.