Розмінування Харківщини: українські інженери розробили машину для знищення ворожих мін

Оператор керує машину для розмінування на основі трактора Т-150. Фото: Юлія Бойко / Новини.LIVE

Харківщина й досі залишається одним із найбільш замінованих регіонів України. За даними ДСНС, площа деокупованих територій Харківської області, які підлягають обстеженню на наявність вибухонебезпечних предметів, становить близько 12,5 тис. кв. км. Чи не щодня в новинних стрічках з’являються новини про травмування та навіть смерть мирного населення через контакт із мінами. Тому пріоритетом є очищення області від вибухонебезпечних предметів. Аби для саперів робота була більш безпечна харківські інженери створили машину для розмінування на дистанційному керуванні. Новини.LIVE відвідали один з перших робочих днів апарату та дізналась, які він вже має досягнення.

Автопарк для розмінування

Подібні розробки не є новаторством, на сьогоднішній день у світі їх налічується більше десятка. Одна з найефективніших серед них машина для розмінування Armtrack виконує покладені на неї завдання на Харківщині з осені минулого року. Ця машина призначена для того, щоби зберегти життя та здоров’я наших саперів та фахівців з розмінування. Головне її завдання — це механізоване розмінування території з високою рослинністю.

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Машина для розмінування територій Armtrac 400. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Також розчищає території Харківщини словацька система для розмінування. Bozena-5 — це дистанційно керована система розмінування словацького виробництва, якою можна дистанційно керувати з відстані до 5000 м. Призначена для розмінування ділянок, забруднених вибухонебезпечними предметами з вмістом вибухових речовин, еквівалентних 9 кг тротилу зі швидкістю до 9 км/год. Система має основний корпус, бортовий пристрій, кабіни оператора й транспортну платформу-трейлер. Машина оснащена також обертовим пристроєм із ланцюгом.

Комплекс для розмінування Bozena-5. Фото: ДСНС України

Але двох машин для Харківського регіону замало, до того ж їй ремонт може обійтись обласному бюджету дорого. Аби допомогти піротехнікам, кілька підприємств регіону спільно з обласною військовою адміністрацією, ДСНС, волонтерами та громадськими організаціями об'єдналися і створили машину для розмінування. Поки що цей механізм відтворений у єдиному екземплярі, але вже працює і показує ефективність. Ймовірно, у подальшому він отримає сертифікацію і буде запущений у серійне виробництво, що значно пришвидшить процес розмінування територій області.

"Цю модель створили для того, щоб ми проаналізували ту техніку закордонного виробництва, яка в нас є на території України. Ми проаналізували і фактично, спираючись на ці дані, які отримали в результаті аналізу, ми розробили саме в Харкові, на власних потужностях, техніку, яка на даний час є більш ефективною, яка є найбільш безпечною", — розповів директор Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол.

Машину для розмінування на основі трактора Т-150. Фото: Юлія Бойко / Новини.LIVE

Це трактор Т-150 виробництва Харківського тракторного заводу. Йому кілька десятків років і на момент його оснащення він вже не працював по призначенню. Його відремонтували та за півтори місяці перетворили у машину для розмінування.

"На ремонт закордонних зразків потрібно велику кількість часу і достатньо багато грошей. Тому наша модель вона на це і розрахована для того, щоб максимально пришвидшити ремонт і цей ремонт робити на території харківського регіону. Поміняти деталі в цій машині можна за три години", — каже Іван Сокол.

За словами керівник групи управління розмінуванням у Харківській області Максим Мельник, експериментальна протимінна машина має натискний принцип дії. Вона здатна знешкодити як протитанкову, так і протипіхотну міни, а також так звані "розтяжки". На сьогоднішній день апарат вже знешкодив понад 30 протипіхотних мін.

"Завдяки таким механізмам, які у технічному плані не поступаються закордонним аналогам, маємо можливість працювати більш ефективно та безпечно. Ця машина роботизована, тобто нею керує оператор з безпечної відстані", — розповів Максим Мельник.

Розмінування регіону

Наразі в регіоні працюють вибухотехніки зведеного загону ДСНС, це 38 піротехнічних розрахунків — 192 особи 76 одиниць техніки. На тиждень рятувальники виконують більше 300 виїздів.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2510 га території, 275,2 км автомобільних доріг, 1638 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 61 тис. 147 ВНП. Це лише 1% від усіх забруднених мінами територій Харківської області, але цей відсоток постіно змінюється.

"Ця цифра постійно змінюється, оскільки ведуться активні бойові дії вздовж кордону з РФ. Це Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Куп'янський райони. Обстріли проводяться постійно з великою інтенсивністю. Після того, як певна кількість боєприпасів на тій території була розмінована, ворог обстрілює повторно, і ця територія, мабуть, вже не вважається розмінованою", — зазначив речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Робота саперів по замінованому полі. Фото: Юлія Бойко / Новини.LIVE

Мінна небезпека в регіоні

Як розповів Максим Мельник, найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами є території, де проходила лінія бойових зіткнень із ворогом.

"Сьогодні ми приблизно знаємо, де в області розташовані протитанкові мінні поля, де загарбники будували укріплення та загородження. На жаль, маємо дуже велику кількість встановлених протипіхотних мін та хаотично розкиданих мін "Пелюсток", — розповів Максим Мельник.

Підступні вибухові пристрої та нерозірвані боєприпаси, що залишив по собі ворог, можуть підстерігати на кожному кроці. Вони забрали вже не одне життя мирних мешканців, зокрема на деокупованих територіях. Також від мін страждають і тварини. У мешканки Балаклійської громади пані Марії від "Пелюстки" постраждало дві кози одна з них не вижила.

"Почули вибух, вони через дорогу пішли травичку поїсти. Білочку ( прізвисько кози. — Ред.) довелось зарізати — не було двох ніжок та грудки зовсім. А от Сніжана (прізвисько другої кози. — Ред.) лише однієї лапки лишалась, та вона вже ходить нормально", — згадує пенсіонерка.

Постраждала коза Сніжана. Фото: Юлія Бойко / Новини.LIVE

Село в якому живе Марія дуже сильно усипано "жабками" — так вони називають міну "Пелюстка". Жінка каже, що якщо вони їх знаходять, то обережно беруть за хвостика та викидають подалі від домівки.

Рятувальник ж просять ні в якому разі не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

Нагадаємо, що під час ремонту лінії електропередач на Харківщині сапери знешкодили 250 ворожих протитанкових мін на ділянці протяжністю 300 метрів — це рекордна кількість вибухонебезпечних предметів за весь період розмінування територій ЛЕП.

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