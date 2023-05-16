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На Харківщині під час відновлення електропостачання знешкодили 250 ворожих мін

16 травня 2023 18:37
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині під час відновлення електропостачання знешкодили 250 ворожих мін
Поле з протитанкових мін. Фото: пресслужба Харківської ОВА.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Під час ремонту лінії електропередач між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району сапери знешкодили 250 ворожих протитанкових мін на ділянці протяжністю 300 метрів – це рекордна кількість вибухонебезпечних предметів за весь період розмінування територій ЛЕП.

Про це повідомляють у Харківській ОВА

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Відновлювальні роботи 

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов подякував саперам за цю професійно виконану, надзвичайно небезпечну роботу. Та повідомив, що усі міни були деактивовані та вивезені.  

Наразі фахівці "Харківобленерго" завершують ремонтні роботи на лінії електропередач, що подає живлення до села Мосьпанове.

"Найближчим часом електропостачання для мешканців цього населеного пункту буде повністю відновлено. Попри всі труднощі працюємо далі", — сказав Олег Синєгубов.

За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації, роботи з відновлення електропостачання в регіоні ведуться в посиленому режимі. Нагальною потребою є розмінування ліній електропередач. У квітні піротехніки оглянули та розмінували 290 км мереж. Це дозволило полагодити 72 км пошкоджених магістралей та відновити електропостачання до 3 населених пунктів Балаклійської громади. Світло отримали понад 2100 споживачів.

Над відновленням електропостачання на Харківщині працюють 64 бригади "Харківобленерго". У відомстві зазначають, що працівників вистачає і темпи відновлення світла збільшаться за сприятливих погодних умов. Для посилення піротехнічних підрозділів у розмінуванні критичної інфраструктури Харківщина отримала машини MV-4. Незабаром на потреби саперів мають передати ще 2 спецавтівки MV-10.

Нагадаємо, що у травні цього року електрики планують відновити електропостачання у 23 населених пунктах Харківщини. 

Також ми розповідали, що на Харківщині чоловік залишився без стопи, наступивши на ворожу міну. 

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