Разминирование Харьковщины: украинские инженеры разработали машину для уничтожения вражеских мин

Оператор управляет машиной для разминирования на основе трактора Т-150. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Харьковщина до сих пор остается одним из самых заминированных регионов Украины. По данным ГСЧС, площадь деоккупированных территорий Харьковской области, подлежащих обследованию на наличие взрывоопасных предметов, составляет около 12,5 тыс. кв. км. Ежедневно в новостных лентах появляются новости о травмах и даже смерти мирного населения из-за контакта с минами. Поэтому приоритетом является очищение области от взрывоопасных предметов. Чтобы для саперов работа была более безопасна, харьковские инженеры создали машину для разминирования на дистанционном управлении. Новини.LIVE посетили один из первых рабочих дней аппарата и узнала, какие у него уже достижения.

Автопарк для разминирования

Подобные разработки не новаторство, на сегодняшний день в мире их насчитывается более десятка. Одна из самых эффективных среди них машина для разминирования Armtrack выполняет возложенные на нее задачи в Харьковской области с осени прошлого года. Эта машина предназначена для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших саперов и специалистов по разминированию. Главная ее задача — это механизированное разминирование территории с высокой растительностью.

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Машина для разминирования территорий Armtrac 400. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Также расчищает территории Харьковщины словацкая система разминирования. Bozena-5 — это дистанционно управляемая система разминирования словацкого производства, которой можно дистанционно управлять с расстояния до 5000 м. Предназначена для разминирования участков, загрязненных взрывоопасными предметами с содержанием взрывчатых веществ, эквивалентных 9 кг тротила со скоростью до 9 км/ч. Система имеет основной корпус, бортовое устройство, кабины оператора и транспортную платформу-трейлер. Машина оснащена также вращающимся устройством с цепью.

Комплекс разминирования Bozena-5. Фото: ГСЧС Украины

Но двух машин для Харьковского региона мало, к тому же ремонт может обойтись областному бюджету дорого. Чтобы помочь пиротехникам, несколько предприятий региона совместно с областной военной администрацией, ГСЧС, волонтерами и общественными организациями объединились и создали машину для разминирования. Пока этот механизм воспроизведен в единственном экземпляре, но уже работает и показывает эффективность. По всей вероятности, в дальнейшем он получит сертификацию и будет запущен в серийное производство, что значительно ускорит процесс разминирования территорий области.

"Эту модель создали для того, чтобы мы проанализировали технику зарубежного производства, которая у нас есть на территории Украины. Мы проанализировали и фактически, опираясь на эти данные, которые получили в результате анализа, мы разработали именно в Харькове, на собственных мощностях, технику , которая в настоящее время является более эффективной, наиболее безопасной", — рассказал директор Департамента гражданской защиты Харьковской ОВА Иван Сокол.

Машина для разминирования на основе трактора Т-150. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Это трактор Т-150 производства Харьковского тракторного завода. Ему несколько десятков лет и к моменту его оснащения он уже не работал по назначению. Его отремонтировали и через полтора месяца превратили в машину для разминирования.

"На ремонт зарубежных образцов требуется большое количество времени и достаточно много денег. Поэтому наша модель она на это и рассчитана для того, чтобы максимально ускорить ремонт и этот ремонт делать на территории харьковского региона. Поменять детали в этой машине можно за три часа", — говорит Иван Сокол.

По словам руководителя группы управления разминированием в Харьковской области Максима Мельника, экспериментальная противоминная машина имеет нажимной принцип действия. Она способна обезвредить как противотанковую, так и противопехотную мины, а также так называемые "растяжки". На сегодняшний день аппарат уже обезвредил больше 30 противопихотных мин.

"Благодаря таким механизмам, которые в техническом плане не уступают зарубежным аналогам, есть возможность работать более эффективно и безопасно. Эта машина роботизирована, то есть ею управляет оператор с безопасного расстояния", — рассказал Максим Мельник.

Разминирование региона

Сейчас в регионе работают взрывотехники сводного отряда ГСЧС, это 38 пиротехнических расчетов - 192 человека 76 единиц техники. В неделю спасатели выполняют более 300 выездов.

Начиная с 8 сентября 2022 года, пиротехники обследовали около 2510 га территории, 275,2 км автомобильных дорог, 1638 км ЛЭП, 159 км железнодорожных путей и 189 км газопроводов, где обнаружено и обезврежено 61 тыс. 147 ВНП. Это всего 1% всех загрязненных минами территорий Харьковской области, но этот процент постоянно меняется.

Эта цифра постоянно меняется, поскольку ведутся активные боевые действия вдоль границы с РФ. Это Харьковский, Богодуховский, Чугуевский и Купянский районы. Обстрелы проводятся постоянно с большой интенсивностью. После того, как определенное количество боеприпасов на той территории было разминировано, враг обстреливает повторно, и эта территория, пожалуй, уже не считается разминированной", — отметил спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Работа саперов по заминированному полю. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Минная опасность в регионе

Как рассказал Максим Мельник, наиболее загрязненными взрывоопасными предметами есть территории, где проходила линия боевых столкновений с врагом.

"Сегодня мы примерно знаем, где в области расположены противотанковые минные поля, где захватчики строили укрепления и заграждения. К сожалению, имеем очень большое количество установленных противопехотных мин и хаотично разбросанных мин "Лепестков", — рассказал Максим Мельник.

Коварные взрывные устройства и неразорвавшиеся враги боеприпасы могут подстерегать на каждом шагу. Они унесли уже не одну жизнь мирных жителей, в том числе на деоккупированных территориях. Также от мин страдают и животные. У жительницы Балаклейской общины Марии от "Лепестка" пострадало две козы одна из них не выжила.

"Услышали взрыв, они через дорогу пошли травку поесть. Белочку (прозвище козы. — Ред.) пришлось зарезать — не было двух ножек и грудки совсем. А вот Снежана (прозвище второй козы. — Ред.) только одной кавычки оставалась, но она уже ходит нормально", — вспоминает пенсионерка.

Пострадала коза Снежана. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Деревня в которой живет Мария очень сильно усыпана "лягушками" — так они называют мину "Лепесток". Женщина говорит, что если они их находят, то осторожно берут за хвостик и выбрасывают подальше от дома.

Спасатели же просят ни в коем случае не трогать какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под враждебной оккупацией.

Напомним, что во время ремонта линии электропередач в Харьковской области саперы обезвредили 250 вражеских противотанковых мин на участке протяженностью 300 метров — это рекордное количество взрывоопасных предметов за весь период разминирования территорий ЛЭП.

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