Харківський зоопарк відкрився для відвідувачів: що відомо
Вперше за час війни до Харківського зоопарку почали пускати відвідувачів. Вхід до зоопарку безкоштовний.
Про це Новини.LIVE повідомила прессекретарка зоопарку Жанна Сусло.
Як потрапити до зоопарку
Вхід на територію можливий тільки екскурсійними групами. Їх формують біля центрального входу у зоопарк. Охочі стають у чергу й чекають, поки набереться необхідна кількість людей. Екскурсія триваю близько півтори години у супроводі екскурсовода.
"В умовах воєнного стану відвідування зоопарку може бути виключно у складі організованих екскурсійних груп. Якщо буде повітряна тривоги, екскурсія зупиняється, бо зоопарк на час тривоги зачиняється", — розповідає речниця зоопарку.
Зазначається, що вхід у зоопарк безкоштовний, кількість відвідувань необмежена.
Час роботи — з 09:00 до 15:30.
До цього адміністрація закладу заявляла, що зоопарк зможе прийняти відвідувачів лише після війни.
Також ми розповідали про долю Харківського екопарку — внаслідок обстрілів росіян він був повністю знищений.