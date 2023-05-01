Харківський зоопарк відкрився для відвідувачів: що відомо

Білий тигр у вольєрі Харківського зоопарку. Фото: Новини.LIVE/Юлія Бойко

Вперше за час війни до Харківського зоопарку почали пускати відвідувачів. Вхід до зоопарку безкоштовний.

Про це Новини.LIVE повідомила прессекретарка зоопарку Жанна Сусло.

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Як потрапити до зоопарку

Вхід на територію можливий тільки екскурсійними групами. Їх формують біля центрального входу у зоопарк. Охочі стають у чергу й чекають, поки набереться необхідна кількість людей. Екскурсія триваю близько півтори години у супроводі екскурсовода.

"В умовах воєнного стану відвідування зоопарку може бути виключно у складі організованих екскурсійних груп. Якщо буде повітряна тривоги, екскурсія зупиняється, бо зоопарк на час тривоги зачиняється", — розповідає речниця зоопарку.

Зазначається, що вхід у зоопарк безкоштовний, кількість відвідувань необмежена.

Час роботи — з 09:00 до 15:30.

До цього адміністрація закладу заявляла, що зоопарк зможе прийняти відвідувачів лише після війни.

Також ми розповідали про долю Харківського екопарку — внаслідок обстрілів росіян він був повністю знищений.