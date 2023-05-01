Харьковский зоопарк открылся для посетителей: что известно
Впервые за время войны в Харьковский зоопарк начали пускать посетителей. Вход в зоопарк бесплатный.
Об этом Новости.LIVE сообщила пресс-секретарь зоопарка Жанна Сусло.
Как попасть в зоопарк
Вход на территорию возможен только экскурсионными группами. Их формируют у центрального входа в зоопарк. Желающие становятся в очередь и ждут, пока наберется необходимое количество людей. Экскурсия длится около полутора часов в сопровождении экскурсовода.
"В условиях военного состояния посещение зоопарка может быть исключительно в составе организованных экскурсионных групп. Если будет воздушная тревога, экскурсия останавливается, потому что зоопарк на время тревоги закрывается", - рассказывает представитель зоопарка.
Отмечается, что вход в зоопарк бесплатный, количество посещений не ограничено.
Время работы – с 9:00 до 15:30.
До этого администрация заведения заявляла, чтозоопарк сможет принять посетителей только после войны.
Также мы рассказывали о судьбе Харьковского эко-парка – в результате обстрелов россиян он был полностью уничтожен.