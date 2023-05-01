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Харьковский зоопарк открылся для посетителей: что известно

1 мая 2023 16:06
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Харьковский зоопарк открылся для посетителей: что известно
Белый тигр в вольере Харьковского зоопарка. Фото: Новости.LIVE/Юлия Бойко
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Впервые за время войны в Харьковский зоопарк начали пускать посетителей. Вход в зоопарк бесплатный.

Об этом Новости.LIVE сообщила пресс-секретарь зоопарка Жанна Сусло.

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Как попасть в зоопарк

Вход на территорию возможен только экскурсионными группами. Их формируют у центрального входа в зоопарк. Желающие становятся в очередь и ждут, пока наберется необходимое количество людей. Экскурсия длится около полутора часов в сопровождении экскурсовода.

"В условиях военного состояния посещение зоопарка может быть исключительно в составе организованных экскурсионных групп. Если будет воздушная тревога, экскурсия останавливается, потому что зоопарк на время тревоги закрывается", - рассказывает представитель зоопарка.

Отмечается, что вход в зоопарк бесплатный, количество посещений не ограничено.

Время работы – с 9:00 до 15:30.

До этого администрация заведения заявляла, чтозоопарк сможет принять посетителей только после войны.

Также мы рассказывали о судьбе Харьковского эко-парка – в результате обстрелов россиян он был полностью уничтожен.

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