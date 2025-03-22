Погода у Харкові завтра 23 березня

Чоловік намагається утримати парасолю під час сильного вітру. Фото: Freepik

У неділю, 23 березня, у Харкові та Харківській області очікується мінлива хмарність. Однак буде доволі тепло — у Харкові вдень очікується +12 °С.

Про це повідомляє портал Мeteoprog.

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Погода у Харкові. Скриншот: Мeteoprog

Прогноз погоди у Харкові 23 березня

У неділю, 23 березня, у Харкові погода буде хмарною. Однак за прогнозами синоптиків, опадів не передбачається.

Вітер буде в межах 3-4 м/с. Температура повітря у Харкові вночі буде +6 °С. Вдень у Харкові буде достатньо тепло — повітря прогріється до +12 °С.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що у неділю, 23 березня, в деяких регіонах України дещо зміниться погода. Температура повітря трохи знизиться. Крім того, попереджають про сильний вітер.

Зокрема, в Укргідрометцентрі зазначали, що погода в Україні завтра, 23 березня, буде вітряною та подекуди дощовою. У деяких областях пориви сягатимуть 15-20 м/с.