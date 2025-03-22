Погода в Харькове завтра 23 марта

Мужчина пытается удержать зонт во время сильного ветра. Фото: Freepik

В воскресенье, 23 марта, в Харькове и Харьковской области ожидается переменная облачность. Однако будет довольно тепло - в Харькове днем ожидается +12 °С.

Об этом сообщает портал Метеопрог.

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Погода в Харькове. Скриншот: Мeteoprog

Прогноз погоды в Харькове 23 марта

В воскресенье, 23 марта, в Харькове погода будет облачной. Однако по прогнозам синоптиков, осадков не предвидится.

Ветер будет в пределах 3-4 м/с. Температура воздуха в Харькове ночью будет +6 °С. Днем в Харькове будет достаточно тепло — воздух прогреется до +12 °С.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в воскресенье, 23 марта, в некоторых регионах Украины несколько изменится погода. Температура воздуха немного снизится. Кроме того, предупреждают о сильном ветре.

В частности, в Укргидрометцентре отмечали, что погода в Украине завтра, 23 марта, будет ветреной и местами дождливой. В некоторых областях порывы будут достигать 15-20 м/с.