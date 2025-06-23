Хотіли підірвати воїна ЗСУ у Харкові — СБУ затримала агентів РФ

Затримання фігуранта. Фото: Владислав Абдула

У Харкові Служба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігли черговій спробі теракту, організованого російськими спецслужбами. 14 червня у місті було підірвано саморобний вибуховий пристрій біля житлового будинку, внаслідок чого тяжко постраждав український військовий. Правоохоронці оперативно встановили й затримали виконавців злочину.

Про це повідомив речник в Управління СБ України в Харківській області Владислав Абдула у понеділок, 23 червня.

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Деталі справи

За даними слідства, вибух стався біля під’їзду п’ятиповерхового будинку, куди потерпілий прибув на зустріч із нібито знайомою дівчиною. Насправді це була пастка, організована російськими агентами. Вибухівка, начинена гайками, спрацювала в момент його прибуття, завдавши чоловікові множинних осколкових поранень. Його стан наразі стабільний.

Оперативники з’ясували, що до теракту причетні двоє місцевих жителів, які перебували без роботи. Один із них — раніше судимий рецидивіст. Встановлено, що обох зловмисників дистанційно завербували представники спецслужб РФ через Telegram-канали, де ті шукали "легкий заробіток".

Згідно з отриманими інструкціями, агенти самостійно виготовили вибуховий пристрій, спорядили його мобільним телефоном для дистанційного підриву та заховали на місці запланованого теракту. Навпроти вони замаскували приховану камеру у сміттєвому баку — саме через неї окупанти спостерігали за обстановкою й активували вибухівку у потрібний момент.

Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особи підозрюваних і затримати їх за місцем проживання. В момент обшуку ті намагалися знищити речові докази. Наразі обом повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

ч. 2 ст. 258 — терористичний акт, вчинений групою осіб;

ч. 2 ст. 263-1 — незаконне виготовлення вибухового пристрою;

ч. 1 ст. 263 — незаконне зберігання та носіння вибухівки.

Зловмисники перебувають під вартою. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік допомагав російській ДРГ. Він отримав завдання знайти дороги в "обхід" оборонних позицій українських військових.

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