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Главная Харьков Хотели взорвать воина ВСУ в Харькове — СБУ задержала агентов РФ

Хотели взорвать воина ВСУ в Харькове — СБУ задержала агентов РФ

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 18:00
Хотели взорвать воина ВСУ в Харькове - СБУ задержала агентов РФ
Задержание фигуранта. Фото: Владислав Абдула
Ключові моменти Детали дела

В Харькове Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратили очередную попытку теракта, организованного российскими спецслужбами. 14 июня в городе было взорвано самодельное взрывное устройство возле жилого дома, в результате чего тяжело пострадал украинский военный. Правоохранители оперативно установили и задержали исполнителей преступления.

Об этом сообщил спикер в Управления СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула в понедельник, 23 июня.

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Пост Владислава Абдулы. Фото: скриншот

Детали дела

По данным следствия, взрыв произошел у подъезда пятиэтажного дома, куда потерпевший прибыл на встречу с якобы знакомой девушкой. На самом деле это была ловушка, организованная российскими агентами. Взрывчатка, начиненная гайками, сработала в момент его прибытия, нанеся мужчине множественные осколочные ранения. Его состояние сейчас стабильное.

Оперативники выяснили, что к теракту причастны двое местных жителей, которые находились без работы. Один из них — ранее судимый рецидивист. Установлено, что обоих злоумышленников дистанционно завербовали представители спецслужб РФ через Telegram-каналы, где те искали "легкий заработок".

Согласно полученным инструкциям, агенты самостоятельно изготовили взрывное устройство, снарядили его мобильным телефоном для дистанционного подрыва и спрятали на месте запланированного теракта. Напротив они замаскировали скрытую камеру в мусорном баке — именно через нее оккупанты наблюдали за обстановкой и активировали взрывчатку в нужный момент.

Правоохранителям удалось оперативно установить личности подозреваемых и задержать их по месту жительства. В момент обыска те пытались уничтожить вещественные доказательства. Сейчас обоим сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

  • ч. 2 ст. 258 — террористический акт, совершенный группой лиц;
  • ч. 2 ст. 263-1 — незаконное изготовление взрывного устройства;
  • ч. 1 ст. 263 — незаконное хранение и ношение взрывчатки.

Злоумышленники находятся под стражей. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Харьковщине мужчина помогал российской ДРГ. Он получил задание найти дороги в "обход" оборонительных позиций украинских военных.

Также мы писали, что СБУ задержала коллаборанта, который готовил теракт на Ровенской АЭС. Сейчас он находится под стражей.

СБУ Харьков полиция война в Украине правохранители
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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