Кількість загиблих внаслідок удару росіян по селу на Харківщині знову зросла

Зруйнований будинок на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч проти 15 жовтня російські окупанти скинули керовану авіабомбу на Харківщину. Внаслідок пошукових робіт кількість загиблих зросла.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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Кількість загиблих зросла

Ворог завдав удару близько 02:00, скинувши авіабомбу по с. Дружелюбівка Ізюмського району, що на Харківщині.

Знищений будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

У селі було пошкоджено та зруйновано низку приватних домоволодінь.

Загинула 54-річна жінка та 57-річний чоловік. Рятувальники дістали їх тіла з-під завалів. Ще одна 65-мирна жителька отримала поранення.

Загиблий чоловік. Фото: Харківська обласна прокуратура

Знайдене тіло чоловіка. Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 18 жовтня, під час пошуково-рятувальних робіт було знайдено тіло ще одного загиблого, сина раніше загиблої пари.

"На жаль, сьогодні рятувальники знайшли тіло третьої жертви російської збройної агресії. Це 31-річний чоловік — син загиблих", — зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по Немишлянському району Харкова. Внаслідок атаки була поранена 67-річна жінка, її ушпиталили.