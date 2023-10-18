Кількість загиблих внаслідок удару росіян по селу на Харківщині знову зросла
У ніч проти 15 жовтня російські окупанти скинули керовану авіабомбу на Харківщину. Внаслідок пошукових робіт кількість загиблих зросла.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Кількість загиблих зросла
Ворог завдав удару близько 02:00, скинувши авіабомбу по с. Дружелюбівка Ізюмського району, що на Харківщині.
У селі було пошкоджено та зруйновано низку приватних домоволодінь.
Загинула 54-річна жінка та 57-річний чоловік. Рятувальники дістали їх тіла з-під завалів. Ще одна 65-мирна жителька отримала поранення.
Сьогодні, 18 жовтня, під час пошуково-рятувальних робіт було знайдено тіло ще одного загиблого, сина раніше загиблої пари.
"На жаль, сьогодні рятувальники знайшли тіло третьої жертви російської збройної агресії. Це 31-річний чоловік — син загиблих", — зазначили в прокуратурі.
Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по Немишлянському району Харкова. Внаслідок атаки була поранена 67-річна жінка, її ушпиталили.
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