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Число погибших в результате удара россиян по селу на Харьковщине снова возросло

18 октября 2023 18:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Число погибших в результате удара россиян по селу на Харьковщине снова возросло
Разрушенный дом в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В ночь на 15 октября российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на Харьковщину. В результате поисковых работ количество погибших возросло.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

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Число погибших возросло

Враг нанес удар около 02:00, сбросив авиабомбу по с. Дружелюбовка Изюмского района Харьковской области.

Уничтоженный дом
Уничтоженный дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

В селе был поврежден и разрушен ряд частных домовладений.

Погибла 54-летняя женщина и 57-летний мужчина. Спасатели достали их тела из-под завалов. Еще одна 65-мирная жительница получила ранения.

Разбор завалов
Погибший мужчина. Фото: Харьковская областная прокуратура
Тело женщины
Найденное тело мужчины. Фото: Харьковская областная прокуратура

Сегодня, 18 октября, во время поисково-спасательных работ было обнаружены тело еще одного мужчины, сына ранее погибшей пары.

"К сожалению, сегодня спасатели обнаружили тело третьей жертвы российской вооруженной агрессии. Это 31-летний мужчина — сын погибших" , — отметили в прокуратуре.

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по Немышлянскому району Харькова. В результате атаки была ранена 67-летняя женщина, ее госпитализировали.

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