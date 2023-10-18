Число погибших в результате удара россиян по селу на Харьковщине снова возросло

Разрушенный дом в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

В ночь на 15 октября российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на Харьковщину. В результате поисковых работ количество погибших возросло.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Число погибших возросло

Враг нанес удар около 02:00, сбросив авиабомбу по с. Дружелюбовка Изюмского района Харьковской области.

Уничтоженный дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

В селе был поврежден и разрушен ряд частных домовладений.

Погибла 54-летняя женщина и 57-летний мужчина. Спасатели достали их тела из-под завалов. Еще одна 65-мирная жительница получила ранения.

Погибший мужчина. Фото: Харьковская областная прокуратура

Найденное тело мужчины. Фото: Харьковская областная прокуратура

Сегодня, 18 октября, во время поисково-спасательных работ было обнаружены тело еще одного мужчины, сына ранее погибшей пары.

"К сожалению, сегодня спасатели обнаружили тело третьей жертвы российской вооруженной агрессии. Это 31-летний мужчина — сын погибших" , — отметили в прокуратуре.

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по Немышлянскому району Харькова. В результате атаки была ранена 67-летняя женщина, ее госпитализировали.